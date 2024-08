Microsoft dự kiến kết quả kinh doanh sụt giảm

Gã khổng lồ công nghệ này dự kiến doanh thu từ điện toán đám mây thông minh sẽ đạt từ 23,80 tỷ USD đến 24,10 tỷ USD trong quý III/2024. Con số này thấp hơn so với dự kiến trước đó là 28,6 tỷ USD và 28,9 tỷ USD.



Mảng kinh doanh điện toán đám mây thông minh là một trong những phân khúc phát triển nhanh nhất và có lợi nhuận nhất của Microsoft, tạo ra doanh thu đáng kể từ việc áp dụng nhanh chóng Azure và các dịch vụ đám mây khác.



Mảng này chủ yếu cạnh tranh với các nền tảng đám mây như Amazon Web Services, Google Cloud, và IBM Cloud, tất cả đều cung cấp những dịch vụ AI tạo sinh để thu hút khách hàng và tăng doanh thu.



Microsoft là một trong những ứng cử viên lớn trong cuộc đua xây dựng các hệ thống AI và đầu tư hàng tỷ USD vào công nghệ này với hy vọng sẽ thu được kết quả tốt.



Công ty này do tỷ phú Bill Gates sáng lập rất muốn kiếm tiền từ AI tạo sinh, và đã triển khai nhanh chóng nhất trên tất cả các sản phẩm của mình và đầu tư 13 tỷ USD vào OpenAI, công ty khởi nghiệp phát triển ứng dụng ChatGPT.



Tháng trước, Microsoft đã báo cáo lợi nhuận hàng quý tăng mạnh, nhưng cổ phiếu của công ty giảm do mảng điện toán đám mây quan trọng của công ty không tăng trưởng mạnh như dự kiến. Doanh thu từ điện toán đám mây đã liên tục đạt được lợi nhuận vượt trội trong nhiều quý liên tiếp, nhưng dấu hiệu cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ có thể đang chậm lại khiến các nhà đầu tư cảm thấy lo ngại.