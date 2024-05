Microsoft chuẩn bị cho sự bùng nổ của máy tính cá nhân AI

Công ty nghiên cứu ngành công nghệ Gartner ước tính rằng các lô hàng PC đã tăng 0,9% trong quý I/2024 sau nhiều năm giảm sút. Trong khi đó, Giám đốc tài chính của Microsoft, Amy Hood, cho biết nhu cầu về PC đang "tốt hơn một chút so với dự kiến".

Trong một lưu ý gần đây gửi đến các nhà đầu tư, nhà phân tích Erik Woodring của Morgan Stanley cho biết ông vẫn "lạc quan về sự phục hồi của thị trường PC" do nhận xét từ khách hàng và "sự điều chỉnh gần đây của các nhà sản xuất.

Một lợi thế riêng biệt mà Microsoft có so với những công ty khác trong cuộc đua AI là sở hữu hệ điều hành Windows, điều này mang lại cho công ty lượng người dùng máy tính cá nhân (PC) khổng lồ.

Các công cụ AI mới từ Microsoft có thể cung cấp một lý do khác để khách hàng doanh nghiệp và cá nhân nâng cấp máy tính cũ của họ, cho dù chúng được sản xuất bởi HP, Dell hay Lenovo.

Các nhà phân tích của Bernstein cho hay: "Mặc dù Copilot trong Windows không trực tiếp thúc đẩy việc kiếm tiền cho Microsoft, nhưng chúng tôi tin rằng nó sẽ thúc đẩy việc sử dụng Windows, tính tuân thủ của Windows, hướng khách hàng chuyển sang các PC mới có giá cao hơn và do đó mang lại nhiều doanh thu hơn cho Microsoft và có khả năng tăng doanh thu từ cả mảng tìm kiếm".

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 17/5 cho biết Microsoft có thể sẽ bị phạt nếu không cung cấp đầy đủ thông tin về các rủi ro bắt nguồn từ những tính năng AI tạo sinh trong công cụ tìm kiếm Bing trước ngày 27/5.



EC có động thái trên do lo ngại nguy cơ công nghệ AI "Deepfake" - có khả năng tạo video với gương mặt và giọng nói giống hệt người thật, trở nên phổ biến và các dịch vụ thao tác tự động có thể đánh lừa cử tri.



EC cho biết đang đẩy mạnh các hành động pháp lý đối với Bing do chưa nhận được phản hồi đối với yêu cầu mà cơ quan này đưa ra ngày 14/3. Nếu không đáp ứng đúng thời hạn trên, EC có thể phạt Bing lên tới 1% tổng thu nhập hàng năm. Ngoài ra, EC cũng sẽ phạt Microsoft nếu doanh nghiệp này cung cấp thông tin không chính xác hoặc thông tin sai lệch.



Theo Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số Liên minh châu Âu (EU), những doanh nghiệp công nghệ buộc phải đưa ra nhiều biện pháp hơn nhằm giải quyết các vấn đề bất hợp pháp và nội dung có hại trên nền tảng của họ. EC xác định AI tạo sinh là một trong những rủi ro đối với bầu cử, đặc biệt là cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu, dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới.



Microsoft gần đây đã công bố đầu tư gần 10 tỷ USD vào công nghệ này ở nước ngoài trong những tháng gần đây, cho thấy cái giá mà doanh nghiệp này sẵn sàng trả để duy trì vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực quan trọng này.



Thành công bất ngờ của ChatGPT do OpenAI phát triển đã thúc đẩy AI tạo ra cuộc cách mạng công nghệ mới nhất ở Thung lũng Silicon. Nó cũng đưa Microsoft - người ủng hộ chính của OpenAI - trở thành doanh nghiệp có giá trị nhất thế giới.



Kể từ khi ChatGPT xuất hiện vào năm 2022, Microsoft đã nỗ lực hết sức vào lĩnh vực AI và hiện vẫn duy trì điều này. Doanh nghiệp này đã cạnh tranh khốc liệt với Google trên thị trường AI tạo sinh, tung ra các công cụ tạo văn bản, hình ảnh hoặc dòng mã trên cơ sở một truy vấn đơn giản. Meta và Amazon cũng đã theo bước Microsoft, với các mô hình và trợ lý AI ngày càng tinh vi của riêng họ.



Giữa bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng, từ tháng 2/2024, Microsoft đã công bố một loạt khoản đầu tư AI trị giá 3,4 tỷ USD vào Đức, 2,1 tỷ USD vào Tây Ban Nha và 2,9 tỷ USD vào Nhật Bản trong vòng hai năm.



Dưới sự lãnh đạo của CEO Satya Nadella, Microsoft dự định xây dựng các trung tâm dữ liệu sẵn sàng cho AI, giúp đào tạo hàng triệu người về AI và tài trợ cho cơ sở hạ tầng năng lượng cần thiết để cung cấp cho các cơ sở đang thiếu tài nguyên.



Microsoft cũng đã ký hợp đồng với các công ty khác ngoài OpenAI - công ty đã nhận được khoảng 13 tỷ USD từ nhà phát triển Windows. Những hợp đồng này chủ yếu là tín dụng ưu đãi để những công ty đó truy cập vào máy chủ Azure của Microsoft.



Theo một thỏa thuận kéo dài nhiều năm được ký vào tháng 2/2023, công ty khởi nghiệp AI nổi tiếng của Pháp Mistral sẽ nhận được khoản đầu tư 15 triệu euro (khoảng 16 triệu USD) từ Microsoft.