Microsoft cần ‘thay đổi văn hóa’

CEO Microsoft Satya Nadella kêu gọi thay đổi văn hóa tại công ty ông đang dẫn dắt sau một loạt thách thức bảo mật. CEO Microsoft Satya Nadella nói về cách thách thức bảo mật trong cuộc phỏng vấn gần đây. Ảnh: Microsoft Microsoft, nhà sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới, gần đây liên tiếp gặp phải các sự cố bảo mật nghiêm trọng. Đây là lý do CEO Satya Nadella cho rằng, công ty cần “thay đổi văn hóa” trong cuộc phỏng vấn với Wired. Vào tháng 7, Microsoft là trung tâm trong sự cố gián đoạn công nghệ thông tin toàn cầu do bản cập nhật lỗi của hãng bảo mật CrowdStrike gây ra. Hồi tháng 3, báo cáo từ Bộ An ninh nội địa Mỹ đánh giá các hệ thống bảo mật của Microsoft còn thiếu sót và kêu gọi “đại tu”. Bộ lưu ý công ty đặc biệt dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công từ nhóm tin tặc Storm-0588. Đầu năm nay, nhà sản xuất Windows tiết lộ các hệ thống của mình bị nhóm tin tặc Midnight Blizzard xâm phạm, truy cập “tỷ lệ rất nhỏ” các tài khoản email doanh nghiệp. Đây là nhóm tấn công hãng công nghệ thông tin SolarWinds năm 2020, một trong các đối tác lớn của Microsoft. Từ khi nhậm chức CEO Microsoft năm 2014, Nadella nổi tiếng với phong cách lãnh đạo vị tha và nhấn mạnh sự thay đổi không đến từ việc đổ lỗi cho nhân viên. Ông cũng cho rằng, những phần thưởng không phù hợp thường dẫn đến các công ty ưu tiên phát triển sản phẩm thay vì bảo vệ những sản phẩm có sẵn. Tư duy này dường như đóng vai trò trong cuộc tấn công SolarWinds. Một báo cáo của ProPublica cho thấy, công ty cố tình che giấu lỗ hổng bảo mật trong dịch vụ để không bị mất khoản đầu tư của chính phủ. Lỗ hổng đã bị tin tặc khai thác. (Theo Insider)