Micron giới thiệu ổ SSD PCIe Gen 5 60TB đầu tiên thế giới

Micron vừa công bố ổ SSD 6550 ION E3.S được xác định là ổ thể rắn PCIe Gen 5 đầu tiên trên thế giới với dung lượng lên tới 60 TB. Đây là phiên bản kế nhiệm của mẫu 6500 ION mà Micron ra mắt trước đó với hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, hiệu quả năng lượng tốt hơn và nhiều cải tiến cho các trung tâm dữ liệu. Ổ SSD 6550 ION hoạt động với tốc độ tối đa 12GB/s trong khi chỉ tiêu thụ 20W điện năng (chỉ 4W khi ở trạng thái nhàn rỗi). Micron tự hào công bố rằng sản phẩm này có hiệu suất năng lượng tốt hơn 20% so với các đối thủ cạnh tranh. Mặc dù ổ SSD 60TB không phải là điều mới mẻ nhưng việc áp dụng giao diện PCIe Gen 5 cho phép tăng đáng kể hiệu suất trong xử lý khối lượng công việc. Tốc độ ấn tượng trên ổ SSD 60 TB từ Micron Cụ thể, Micron 6550 ION mang lại những cải tiến ấn tượng so với các sản phẩm cùng loại, gồm tốc độ đọc tuần tự nhanh hơn 179% và băng thông đọc trên mỗi watt cao hơn 179%; tốc độ ghi tuần tự nhanh hơn 150% và băng thông ghi trên mỗi watt cao hơn 213%; và tốc độ đọc ngẫu nhiên nhanh hơn 80% và IOPS đọc trên mỗi watt cao hơn 99%. Trong các thử nghiệm thực tế, Micron 6550 ION cho hiệu suất cao hơn 147% cho Nvidia Magnum IO GPUDirect Storage và tốc độ truyền 4KB cao hơn 30% trong thử nghiệm I/O học sâu Unet3D. Micron sẽ cung cấp 6550 ION ở các định dạng E3.S, U.2 và E1.L. Đặc biệt, 20 ổ E3.S trong giá đỡ máy chủ 1U có thể lưu trữ tổng cộng 44,2 petabyte dữ liệu, giúp cải thiện mật độ lưu trữ lên 67%. Nhà sản xuất cũng cam kết độ bền tốt hơn 42% so với các ổ SSD 60TB khác trên thị trường. Hiện tại, SSD Micron 6550 ION đã có sẵn để dùng thử, tuy nhiên mức giá cụ thể chưa được công bố. Sẽ không bất ngờ nếu một ổ PCIe Gen 5 60TB có giá không hề rẻ. Ngoài ra, Micron không có kế hoạch bán 6550 ION cho người tiêu dùng thông thường. Nếu đang tìm kiếm một ổ SSD dung lượng cao cho máy tính cá nhân, các lựa chọn hiện tại chỉ giới hạn ở các mẫu 8 TB như WD_Black SN850X hoặc Samsung 870 QVO với mức giá phải chăng hơn.