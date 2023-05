Mì sầu riêng, bọ biển khổng lồ gây sốt ở châu Á

Menya Shishido là một trong những nhà hàng táo bạo nhất ở Petaling Jaya, khi nhiều lần thử nghiệm việc bán các món ăn ó hương vị độc đáo. Tháng 2, họ giới thiệu món mì ramen bánh sừng bò, trong đó súp cà ri tỏi đen được dùng kèm bánh sừng bò giòn, có vị bơ. Dịp Valentine, quán cung cấp món ramen chocolate. Năm 2021, quán thu hút đông đảo khách ghé ăn với món ramen trà xanh. Trên Tripadvisor, quán được chấm 4/5 sao. Nhiều du khách quốc tế ghé ăn và để lại bình luận khen ngợi về hương vị độc đáo. Tuy nhiên, cũng có một số nói rằng, đồ ở đây quá cay.

Theo Vietnamnet