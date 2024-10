Meta ra mắt mô hình AI ‘tự đánh giá học hỏi’

'Gã khổng lồ' truyền thông xã hội Meta vừa công bố mô hình AI mới với tính năng tự đánh giá học hỏi (STE), có thể thu hẹp sự can thiệp của con người trong quá trình phát triển AI. Công cụ này trước đó đã được giới thiệu vào tháng 8, sử dụng “chuỗi suy nghĩ” tương tự như mô hình o1 do OpenAI ra mắt gần đây, từ đó giúp thuật toán đưa ra những nhận định đáng tin cậy hơn. Nguyên lý của kỹ thuật này là chia nhỏ vấn đề phức tạp thành những bước logic nhỏ hơn, bởi vậy có tiềm năng nâng cao độ chính xác phản hồi trong các lĩnh vực khó nhằn như khoa học, lập trình và toán học. Meta công bố hàng loạt sản phẩm AI mới. Ảnh: Bloomberg Hiện tại, các mô hình AI nói chung vẫn phải trải qua quá trình học tăng cường thông qua phản hồi của con người. Quy trình này thường đắt đỏ, không hiệu quả và thường yêu cầu có sự tham gia của những chuyên gia con người để dán nhãn chính xác dữ liệu hay xác minh câu trả lời cho những truy vấn đòi hỏi độ chính xác cao. “Chúng tôi hy vọng khi AI tiệm cận đến mức độ siêu nhân, nó có thể tự kiểm tra công việc của chính nó”, Jason Weston trong nhóm nghiên cứu của Meta cho hay. Các công ty khác như Google và Anthropic cũng đã xuất bản những nghiên cứu về khái niệm học tăng cường từ phản hồi AI (RLAIF). Tuy nhiên, cho đến nay, Meta vẫn là doanh nghiệp duy nhất phát hành các mô hình này ra công chúng. Ngoài ra, Meta cũng phát hành bản cập nhật cho mô hình nhận dạng hình ảnh Segment Anything, cho phép tăng tốc quá trình tạo lập dữ liệu có thể sử dụng trong nghiên cứu vật liệu vô cơ mới. Tuần trước, "gã khổng lồ" sở hữu Facebook đã hợp tác với Blumhouse Production - nhà sản xuất phim nổi tiếng với các thương hiệu kinh dị như “The Purge” và “Get Out” để đưa mô hình AI tạo video Movie Gen vào thử nghiệm. Theo giới thiệu, Movie Gen có thể tạo ra các đoạn video và âm thanh chân thực, đủ sức cạnh tranh với dịch vụ từ những startup đầu ngành khác như OpenAI và ElevenLabs. (Theo Yahoo Tech)