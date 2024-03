Messi sút hỏng, vô tình làm đau em bé trên khán đài

Ở thời điểm cuối của trận đấu giữa Inter Miami và Orlando City hôm 3/3, Messi lãnh trách nhiệm sút phạt. Cầu thủ người Argentina sút chệch khung thành. Bóng bay lên khán đài và trúng vào người một bé gái.

Sau khi bị bóng đập vào người, cô bé khóc. Người bố dỗ dành: "Con ổn không con yêu. Messi đá quả bóng ấy mà, không có chuyện gì đâu".