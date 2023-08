Hôm nay V-League 2023 chính thức hạ màn. CAHN sẽ vô địch nếu vượt qua Thanh Hóa, bất chấp kết quả trận đấu giữa Hà Nội vs Viettel. Ở Ngoại hạng Anh, tâm điểm vòng 3 hôm nay là hai cặp đấu: Newcastle vs Liverpool và Sheffield Utd vs Man City.