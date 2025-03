Mercedes CLA bản thuần điện nặng hơn cả S-Class bản tiêu chuẩn

Hầu như ai cũng biết rằng xe điện rất nặng, nhưng việc mẫu CLA điện nặng hơn cả S-Class bản tiêu chuẩn vẫn là một thông tin bất ngờ. Cụ thể, mẫu Mercedes-Benz CLA 350 4Matic 2026 sử dụng công nghệ EQ vừa ra mắt thị trường châu Âu có trọng lượng 2.135kg.

Nó nặng hơn 65kg so với một chiếc S450 4Matic bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ 6 xy-lanh bán tại châu Âu. Nó cũng nặng hơn 45kg so với bản trục cơ sở kéo dài tương ứng. Trong khi đó, mẫu S-Class bản trục cơ sở kéo dài nhỉnh hơn 56,6cm so với mẫu CLA.