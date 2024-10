Mercedes-AMG One phá kỷ lục Nurburgring với thời gian vòng đua 6 phút 29 giây

Tay đua DTM Maro Engel đã cải thiện kỷ lục trước đó của mình hơn 5 giây, khiến AMG One trở thành chiếc xe sản xuất đầu tiên phá vỡ rào cản 6 phút 30 giây. Mercedes-AMG One là chiếc xe sản xuất nhanh nhất tại Nürburgring-Nordschleife kể từ tháng 10/2022 với thời gian hoàn thành một vòng đua là 6 phút 35 giây. Hai năm sau, hãng sản xuất ô tô này đã quay trở lại Green Hell và phá vỡ kỷ lục của chính mình với thời gian hoàn thành một vòng đua thậm chí còn tốt hơn là 6 phút 29 giây. Chiếc siêu xe điện với công nghệ từ F1 được tay đua DTM Maro Engel điều khiển, người đã cải thiện thời gian hoàn thành một vòng đua của mình hơn 5 giây. Điều này khiến AMG One trở thành chiếc xe sản xuất đầu tiên phá vỡ rào cản 6 phút 30 giây trên đường đua nổi tiếng này, tiến xa hơn nữa vào phân khúc xe đua. Kỷ lục mới được lập vào ngày 23/9/2024, lúc 18h56. Đường đua hoàn toàn khô ráo, với nhiệt độ không khí là 15 độ C và nhiệt độ nhựa đường là 20 độ C. Maro Engel tiết lộ rằng, điều kiện trong lần thử phá kỷ lục ban đầu của anh vào năm 2022 không lý tưởng vì một số đoạn đường đua "vẫn còn hơi ẩm". Tay đua cũng là đại sứ của thương hiệu này cho biết, kỷ lục mới đã chứng minh "tiềm năng tối đa" của AMG One, đồng thời cảm ơn toàn bộ đội vì nỗ lực hợp tác của họ. Chiếc xe kỷ lục Mercedes-AMG One có "giá trị độ cong tối đa trong phạm vi dung sai phân phối" và ở chế độ lái "Race Plus" phù hợp hơn với đường đua. Chế độ này hạ thấp trục trước 37 mm và trục sau 30 mm, đồng thời tận dụng khí động học chủ động và giải phóng toàn bộ công suất 1.049 mã lực từ động cơ V6 tăng áp 1.6 lít và bốn động cơ điện. Tay đua đã sử dụng khéo léo Hệ thống giảm lực cản (DRS) và khai thác tối đa bộ pin của hệ thống hybrid theo cách hiệu quả nhất có thể, sau khi thực hành trên máy mô phỏng. Chiếc siêu xe này sử dụng lốp Michelin Pilot Sport Cup 2 R MO tiêu chuẩn được phát triển riêng cho AMG One. Liệu có nhà sản xuất siêu xe nào khác có thể thách thức kỷ lục của Mercedes-AMG tại Green Hell hay không? Đối thủ Aston Martin Valkyrie vẫn chưa có nỗ lực chính thức nào, mặc dù đã đi vào sản xuất từ cuối năm 2021. Những đối thủ khác có thể kể đến Koenigsegg Jesko Attack, Czinger 21C và McLaren W1 sắp ra mắt.