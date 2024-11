Cửa kính trong nhà dễ bị hấp hơi nước vào những ngày mưa ẩm, hay khi nhiệt độ bên trong và bên ngoài chênh lệch nhiều, phải làm sao để xử lý? Ngoài những ngày trời nồm ẩm, tình trạng cửa kính bị hấp hơi nước còn hay xảy ra khi nhiệt độ bên trong và bên ngoài nhà chênh lệch đáng kể, chẳng hạn trong mùa đông khi các gia đình dùng máy sưởi. Sự chênh lệch này khiến không khí ấm, ẩm bên trong nhà tiếp xúc với bề mặt lạnh của cửa kính, ngưng tụ thành những giọt nước li ti. Ngoài ra, các hoạt động như nấu ăn, tắm giặt và thậm chí là hơi thở của con người cũng làm tăng độ ẩm trong nhà, dẫn đến hiện tượng ngưng tụ nước trên cửa kính. Có nhiều mẹo xử lý cửa kính bị hấp hơi nước. (Ảnh: Klar) Mẹo xử lý cửa kính bị hấp hơi nước Cửa kính bị mờ khiến mọi người khó nhìn ra bên ngoài và tạo cảm giác không sạch sẽ. Hơi nước ngưng tụ không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn tạo môi trường ẩm ướt, tiềm ẩn nguy cơ nấm mốc và làm giảm tuổi thọ của cửa kính. Các mẹo xử lý cửa kính bị hấp hơi nước dưới đây sẽ giúp bạn cải thiện tình hình. Sử dụng máy hút ẩm Máy hút ẩm là thiết bị hiệu quả nhất để giảm độ ẩm trong không khí, giúp ngăn ngừa và khắc phục hiện tượng cửa kính bị hấp hơi nước. Bạn nên đặt máy gần cửa kính hoặc khu vực dễ tích tụ hơi ẩm trong nhà. Nếu không có máy hút ẩm, bạn có thể sử dụng các chất hút ẩm tự nhiên như than hoạt tính, bột baking soda hoặc gel hút ẩm, đặt ở gần cửa kính. Những vật liệu này sẽ hấp thụ hơi ẩm trong không khí, giảm nguy cơ ngưng tụ nước. Sử dụng tấm cách nhiệt Phim cách nhiệt hoặc tấm phủ cách nhiệt thường có lớp chống ẩm và chống chênh lệch nhiệt độ, có thể giúp giảm hiện tượng ngưng tụ hơi nước trên kính. Sử dụng xà phòng Một phương pháp đơn giản khác để xử lý cửa kính bị hấp hơi nước là sử dụng xà phòng. Bạn chỉ cần lấy một miếng xà phòng tắm và chà lên bề mặt kính đọng hơi, sau đó dùng khăn mềm để lau sạch cả hai mặt kính. Cửa kính sẽ trở nên sáng bóng hơn, tình trạng đọng hơi sẽ giảm đáng kể. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể dùng dung dịch chống ngưng tụ (anti-fog) bôi lên bề mặt kính. Dung dịch này tạo một lớp màng mỏng, ngăn hơi nước bám dính trên bề mặt kính trong một khoảng thời gian nhất định. Dùng giấm hoặc rượu Giấm và rượu có khả năng ngăn ngừa sự ngưng tụ hơi nước. Hãy trộn một trong hai thứ này với nước theo tỷ lệ 1:1 rồi dùng khăn mềm thấm dung dịch và lau nhẹ lên mặt kính. Rượu hoặc giấm sẽ tạo lớp màng mỏng ngăn hơi nước bám vào kính, giúp cửa kính của bạn không bị mờ trong một khoảng thời gian dài. Sử dụng giấm để lau -một trong những mẹo ngăn ngừa tính trạng cửa kính bị hấp hơi nước. (Ảnh: The spruce) Sử dụng túi chống ẩm Các loại túi chống ẩm được làm từ chất liệu hút ẩm mạnh, chẳng hạn như silica gel, có thể giúp hút bớt độ ẩm từ không khí và giữ cho cửa kính luôn khô ráo. Bạn có thể đặt túi chống ẩm ở gần cửa kính hoặc treo lên khung cửa để hấp thụ hơi nước ngưng tụ. Điều chỉnh nhiệt độ trong nhà Một trong những nguyên nhân khiến cửa kính bị hấp hơi nước là sự chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài. Hãy điều chỉnh nhiệt độ trong nhà bằng máy sưởi hoặc điều hòa nhiệt độ để giảm bớt sự chênh lệch này. Tuy nhiên, bạn cần đảm bảo không gian vẫn đủ thông thoáng. Mở cửa sổ hoặc bật quạt thông gió Giữ cho không gian trong nhà luôn được thông thoáng là cách hiệu quả để giảm độ ẩm. Hãy mở cửa sổ hoặc bật quạt thông gió, đặc biệt là sau khi nấu ăn hoặc tắm giặt. Nếu nhà bạn có hệ thống thông gió, hãy đảm bảo nó hoạt động tốt vào mùa đông. Mở cửa sổ là cách hiệu quả để tạo sự cân bằng nhiệt độ. (Ảnh: Pinterest) Sử dụng nến Nến khi cháy sẽ tạo ra nhiệt, làm ấm không khí gần cửa kính và giảm ngưng tụ hơi nước. Hãy đặt nến ở gần cửa kính trong những ngày mùa đông ẩm ướt, lưu ý đảm bảo an toàn phòng cháy. Cách phòng ngừa cửa kính bị hấp hơi nước Phòng ngừa hiện tượng cửa kính bị hấp hơi nước là giải pháp tốt nhất để duy trì độ bền cho cửa kính và đảm bảo môi trường sống trong lành: - Giữ môi trường khô thoáng: Giữ nhà cửa luôn thông thoáng, độ ẩm không quá cao. Nếu nhà bạn không có hệ thống thông gió tốt, hãy mở cửa sổ trong khoảng thời gian nhất định mỗi ngày. - Kiểm tra cửa kính định kỳ: Hãy kiểm tra và bảo trì cửa kính định kỳ để phát hiện kịp thời các vấn đề, tránh để hơi ẩm tích tụ lâu dài, gây hỏng hóc. - Sử dụng máy điều hòa nhiệt độ: Máy điều hòa không khí không chỉ giúp điều chỉnh nhiệt độ mà còn giảm độ ẩm trong nhà, ngăn ngừa hiện tượng ngưng tụ hơi nước. Theo VTC