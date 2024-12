Áp dụng những mẹo đơn giản dưới đây, bạn sẽ không còn lo lắng chuyện mua nhầm trứng gà, trứng vịt bị cũ, hỏng, vừa tốn tiền vừa ảnh hưởng sức khoẻ. Việc sử dụng trứng tươi, mới không chỉ giúp bạn đảm bảo chất lượng món ăn mà còn bảo vệ sức khỏe. Vì vậy, các mẹo phân biệt trứng cũ và trứng mới rất hữu ích với mọi bà nội trợ khi đi mua thực phẩm ở chợ hay siêu thị. Mẹo phân biệt trứng cũ và trứng mới Bạn sẽ không còn lo mua nhầm trứng để lâu, trứng hỏng nếu ấp dụng các mẹo phân biệt trứng cũ và trứng mới dưới đây. Quan sát vỏ trứng Trứng mới có vỏ sáng bóng, trơn láng và màu sắc rõ ràng, đồng đều. Vỏ trứng mới không có những vết nứt li ti. Bạn cũng có thể cảm nhận được vỏ trứng khá cứng và không dễ vỡ.

Quan sát vỏ trứng là cách phân biệt trứng cũ và trứng mới dễ thực hiện nhất. (Ảnh: Mymrgrocery) Trứng cũ thường có vỏ xỉn màu, có thể bị nhám hoặc sần sùi. Do thời gian bảo quản lâu, vỏ trứng cũ có thể bị mờ, đôi khi sẽ có dấu hiệu của sự hư hỏng như vết nứt hoặc mốc. Ngoài ra, vỏ của trứng cũ thường mỏng và dễ vỡ hơn so với trứng mới. Thả trong nước Một trong những cách đơn giản và hiệu quả để phân biệt trứng mới và trứng cũ là thả quả trứng vào trong nước. Trứng mới khi thả vào bát nước sẽ chìm xuống đáy và nằm nghiêng hoặc nằm ngang. Trứng tươi khá nặng, do đó dễ chìm xuống đáy, không bị lắc lư. Trứng cũ khi thả vào nước sẽ nổi lên hoặc đứng thẳng. Lý do là khi để lâu, không khí bên trong vỏ trứng sẽ tạo thành một túi khí lớn hơn, khiến trứng dễ nổi.

Thả trứng trong nước là cách phân biệt trứng cũ và trứng mới được nhiều người áp dụng. (Ảnh: Pinterest) Lắc trứng Một mẹo khá thú vị và đơn giản khác là bạn có thể thử lắc trứng để kiểm tra độ tươi của nó. Trứng mới khi lắc sẽ không phát ra tiếng hoặc chỉ có một tiếng nhỏ do lòng trứng còn nguyên vẹn, không bị xáo trộn. Nếu là trứng cũ, khi lắc bạn sẽ nghe thấy tiếng lạch cạch do bên trong vỏ trứng đã bị khô, lòng trứng không còn chắc chắn và dịch bên trong đã loãng đi. Soi trứng dưới ánh sáng Khi soi trứng mới dưới ánh sáng, đặc biệt là dưới ánh sáng mạnh như đèn điện hoặc đèn pin, bạn sẽ thấy lòng đỏ và lòng trắng vẫn còn nguyên, không có vết nứt hay vết bẩn nào. Lòng đỏ sẽ có màu sắc rõ ràng và nằm ở vị trí trung tâm của trứng. Khi soi trứng cũ dưới ánh sáng, bạn sẽ thấy không gian bên trong quả trứng lớn hơn và dễ dàng nhận thấy sự xuất hiện của túi khí. Ngoài ra, lòng đỏ có thể bị xô lệch về một phía hoặc vỡ ra, lòng trắng có thể trở nên mờ hoặc nhầy, không còn trong suốt như trứng mới.

Soi trứng dưới ánh sáng là mẹo phân biệt trứng cũ hay mới cực đơn giản. (Ảnh: Egg-candling) Mùi vị khi nấu Dù đã muộn để trả lại, nhưng việc phân biệt trứng mới và trứng cũ khi nấu cũng giúp bạn quyết định có nên sử dụng món ăn nữa hay không. Khi chế biến trứng mới, bạn sẽ thấy mùi thơm rất dễ chịu và không có mùi lạ. Trứng khi nấu chín sẽ có màu vàng đẹp mắt, lòng đỏ nếu không bị đánh tan sẽ giữ nguyên hình dáng. Trứng cũ khi nấu thường có mùi tanh hoặc mùi hôi khó chịu, đặc biệt là nếu đã để trong thời gian dài. Khi bạn luộc hoặc chiên trứng cũ, lòng đỏ và lòng trắng có thể bị tách ra, màu sắc không đẹp như trứng mới. Đặc biệt, nếu trứng có mùi hôi hoặc mùi lạ khi nấu, đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy trứng không còn tươi nữa. Để tránh mua phải trứng cũ, bạn nên lựa chọn những địa chỉ bán trứng đáng tin cậy. Các cửa hàng, siêu thị có thương hiệu sẽ giúp bạn yên tâm hơn về chất lượng trứng. Nếu mua trứng từ chợ, bạn hãy chọn những người bán hàng có uy tín và yêu cầu nguồn gốc rõ ràng. Một điều nữa cần lưu ý là thời gian bảo quản trứng. Trứng tươi có thể bảo quản trong tủ lạnh khoảng 3 tuần đến 1 tháng, nhưng nếu để lâu hơn thì chất lượng sẽ giảm đi rất nhiều. Theo VTC News