Với mẹo nhận biết cam Vinh qua một số dấu hiệu đặc trưng, bạn sẽ không nhầm lẫn khi mua loại trái cây đặc sản này của xứ Nghệ Cam Vinh là một loại quả đặc sản rất nổi tiếng của Nghệ An, có vị ngọt thanh, hương thơm đặc trưng và mẫu mã đẹp. Hiện nay trên thị trường có quá nhiều các loại cam "gắn mác" cam Vinh và được bán quanh năm, người tiêu dùng nên cẩn trọng trong việc phân biệt và lựa chọn để tránh mua nhầm hàng nhái, vừa không đảm bảo chất lượng vừa bị mất tiền oan. Bạn có nắm được mẹo nhận biết cam Vinh chuẩn? (Ảnh: CleverFood) Phân biệt các loại cam Vinh Được gọi chung là cam Vinh nhưng trên thực tế có 4 loại là cam Xã Đoài, cam Vân Du, cam Sông Con và cam Valencia (Cam V2). Tuy chúng là các giống cam khác nhau nhưng đều cho thu hoạch trong khoảng thời gian từ cuối tháng 9 đến tháng 2 âm lịch. Cam Xã Đoài Đây là loại cam đặc biệt nhất của thương hiệu cam Vinh, có nguồn gốc từ vùng đất xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Loại cam này nổi tiếng không chỉ trong tỉnh mà trên cả nước. Cam thường bắt đầu chín vào cuối tháng 9 và kéo dài đến cuối tháng 11 âm lịch. Cam Xã Đoài rất đặc biệt, nhìn vỏ rất dày, khi chín thì phần ruột có màu vàng óng và mọng nước, mùi thơm thoang thoảng khi bóc vỏ. Đặc biệt, khi thưởng thức, mọi người sẽ hài lòng với vị ngọt thơm, giòn, ít xơ và bã. Cam càng chín càng ngọt, sau khi ăn vẫn để lại mùi thơm rất dễ chịu. Nước cam dính vào tay sẽ để lại sự kết dính rõ rệt so với các loại cam khác.

Cam Xã Đoài. (Ảnh: TTXVN) Giống cam Xã Đoài có hình quả nhót hoặc hình bầu tròn, tuy không được trơn bóng và nhiều hạt nhưng hương vị thì khó loại nào sánh bằng. Cam Vân Du Giống cam Vân Du được trồng ở nhiều nơi trong cả nước những cam Vân Du trồng ở Nghệ An được đánh giá là ngon đặc biệt. Loại cam này quả tròn, vỏ dày, nhiều nước nhưng cũng rất nhiều hạt. Hương vị cũng đặc biệt, ngọt đậm và cảm nhận có một vị đắng nhẹ tan nhanh sau khi ăn. Nước cam có độ trơn nhớt chứ không dính tay như cam Xã Đoài. Trọng lượng quả chín trung bình là 200-300 gram. Cam Vân Du. (Ảnh: BTH) Giống Cam Vân Du cho năng suất cao, chịu được các loại sâu bệnh và có khả năng thích ứng với nhiều khi hậu khắc nghiệt. Cam Sông Con Giống cam Vinh này mang tên của một con sông ở xứ Nghệ, có hình cầu, quả rất mỏng vỏ, nhiều nước, ít hạt nhưng ngọt đậm và cũng rất thơm. Hiện nay, cam Sông Con được trồng ở nhiều địa phương khắp cả nước. Tuy nhiên hương vị và chất lượng của giống cam sông Con được trồng tại vùng đất xứ Nghệ vẫn được khách hàng ưa chuộng hơn. Cam Valencia Cam Valencia. (Ảnh: Vinfruits) Đây là giống cam ngoại nhập từ Tây Ban Nha, sau khi được thử nghiệm nhân giống và trở thành đặc sản tại xứ nghệ. Cam Valencia có vỏ hơi dày nhưng cũng có màu sắc hấp dẫn, vừa đẹp lại vừa ngon. Tuy nhiên giống cam này chín muộn, ít hạt, nước rất ngọt, vừa đáp ứng được thị hiếu của khách hàng vừa được giá trên thị trường. Lưu ý để nhận biết cam Vinh chuẩn Cam Vinh thường chín rộ từ cuối tháng 9-10 âm lịch cho đến tháng 2-3 âm lịch, nếu có cam trái vụ thì rất ít, khó có thể mang đi bán tràn lan trên thị trường. Vỏ cam vinh có nhiều vết nám, rám nắng do ảnh hưởng của thời tiết. Nếu quả cam có màu tươi sáng, bóng mịn thì 90% không phải là cam Vinh. Cam Vinh khi ăn ngoài vị ngọt đậm đà còn có thêm vị mát, chua rất nhẹ chứ không ngọt thuần túy như một số loại cam khác. Giá cam Vinh chuẩn, đặc biệt là giống cam giống Xã Đoài, luôn không rẻ, thường được bán với giá cao hơn 50 ngàn đồng/kg. Giá tại các vườn sẽ là 40-70 ngàn đồng/kg tùy thời điểm. Nếu trên thị trường chỉ bán có 25-30 ngàn đồng/kg thì đó chắc chắn không phải là cam Vinh. Cách chọn cam ngon Để chọn cam ngon, bạn có thể dựa vào các yếu tố dưới đây: - Màu sắc: Màu sắc vàng óng gây ấn tượng mạnh cho chúng ta khi đến quầy cam, nhưng nếu quan sát kỹ thì bạn sẽ thấy quả cam có nhiều sắc độ khác nhau. Cùng một giống cam, những quả có màu càng đậm thì càng nhận được nhiều ánh nắng và nhờ đó tích tụ nhiều đường bên trong, sẽ ngọt và mọng nước. Bạn nên chọn những quả này. - Hình dạng: Giữa một sạp bán cam, chúng ta thường thấy có những quả cam hình hơi bầu dụnc, có quả tròn xoe, có quả căng, có quả hơi nhăn, thô ráp. Muốn ăn cam ngon, bạn nên lựa chọn những quả có hình dáng căng tròn bởi chúng sẽ mọng nước và thơm ngọt. - Trọng lượng: Bạn nên cầm quả cam lên để cảm nhận trọng lượng của chúng bởi quả to chưa chắc đã nặng, có thể nó nhiều vỏ và khô múi. Cầm quả cam trên tay, nếu bạn thấy nặng tay thì đó là quả còn tươi và nhiều nước; ngược lại nếu thấy nhẹ thì chứng tỏ cam đã được hái xuống từ lâu và bảo quản trong thời gian dài, kém ngon. Việc cầm quả lên cũng giúp bạn cảm nhận được độ mềm - cứng của cam. Những quả cam tươi và chín có độ đàn hồi khi bạn véo vào; còn nếu khó véo thì quả đó có vỏ dày, ăn không ngon. Theo VTC News