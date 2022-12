Méo miệng, mất tiếng vì rét đột ngột

Sau khám, bác sĩ cho biết chị Hường bị viêm dây thần kinh số 7 do nhiễm lạnh. Bác sĩ kê đơn điều trị bằng thuốc chống phù nề presonal, châm cứu, xoa bóp 1 lần/ngày. Bác sĩ cho biết chị Hường phải mất từ 10 đến 20 ngày mới hồi phục.

Chị Lê Thị Hường (Hoài Đức, Hà Nội) đến bệnh viện khám vì thấy mặt mình hơi lệch. Chị Hường cho biết tối ngày 30/11 chị đi làm về gặp rét nhưng vì không chuẩn bị áo ấm nên nhiễm lạnh, biểu hiện ban đầu là 1 bên nước mắt cứ chảy ròng tưởng là do thiếu ngủ.

Trao đổi với Infonet, PGS Nguyễn Thị Hoài An – chuyên gia tai mũi họng, Giám đốc BV Đa khoa An Việt cho biết thời tiết lạnh quá là tác nhân gây ra hàng loạt bệnh viêm mũi họng nhất là các bệnh như viêm thanh quản cấp tính khiến người bệnh mất tiếng, viêm mũi họng, sưng amidan, viêm tiểu phế quản. Đặc biệt, trẻ có tiền sử viêm mũi họng thì thời tiết thay đổi đột ngột càng tăng nguy cơ mắc các bệnh này hơn.

Ví dụ như trường hợp của một bệnh nhân đến từ Cầu Giấy, Hà Nội khám ngay chiều 1/12 do bỗng dưng ngủ dậy nói mất tiếng. Sợ hãi cô gái đế bệnh viện khám. BS An cho biết cô gái bị viêm dây thanh quản cấp do nhiễm lạnh.

Với trẻ nhỏ trời rét làm gia tăng tình trạng ho nhất là về đêm. PGS An lý giải bắt nguồn từ nguyên nhân, nhiệt độ môi trường hạ thấp kết hợp cùng không khí khô dẫn đến kích thích cuống họng.