Mẹo làm sạch lò nướng cho những người lười

Việc vệ sinh lò nướng khiến nhiều người e ngại nên thiết bị này thường rất bẩn; các mẹo làm sạch lò nướng dành cho người lười sẽ giúp công việc này trở nên đơn giản. Ngày nay, lò nướng trở thành một thiết bị nhà bếp không thể thiếu của nhiều gia đình, giúp người nội trợ chế biến nhiều món ăn hấp dẫn vốn chỉ có ở nhà hàng mà vẫn không tốn nhiều công sức, thời gian. Tuy nhiên, vệ sinh lò nướng lại là nỗi ám ảnh với nhiều người vì các vết bẩn do dầu mỡ đọng lại thường khó làm sạch. Mẹo làm sạch lò nướng nhanh, đơn giản Các mẹo vệ sinh lò nướng nhanh và không tốn công sức dưới đây sẽ giúp ngay cả những người lười cũng không ngại ngần: Làm sạch lò nướng bằng baking soda và giấm Baking soda, giấm là những nguyên liệu sẵn có trong mỗi căn bếp giúp làm sạch lò nướng hiệu quả và an toàn. Bạn chỉ cần trộn đều 1 cốc baking soda với 1 cốc giấm trắng rồi thoa hỗn hợp này lên mặt trong của lò nướng; có thể bôi một lớp dày hơn ở những vết bẩn cứng đầu. Để hỗn hợp này trong lò khoảng 12 tiếng hoặc qua đêm, sau đó dùng khăn ẩm lau sạch. Xịt giấm trắng lên khu vực đã lau để làm sạch hoàn toàn và giúp khử mùi hiệu quả. Sử dụng hơi nước Sử dụng hơi nước để làm sạch lò nướng là phương pháp đơn giản, không tốn nhiều công sức nhưng rất hiệu quả. Bạn chỉ cần đổ nước vào một chiếc bát dày có khả năng chịu nhiệt tốt rồi đặt vào lò nướng, bật lò ở nhiệt độ 200 độ C trong khoảng 20 phút. Hơi nước bốc lên sẽ làm mềm các mảng bám và dầu mỡ bám trong lò. Khi lò nướng tắt, bạn mở cửa cho nguội bớt rồi dùng khăn mềm ẩm lau sạch các vết bẩn.

Bạn có biết mẹo làm sạch lò nướng đơn giản dành cho người lười? (Ảnh minh hoạ: Istock) Cách giữ lò nước sạch lâu Để không tốn công sức làm sạch lò nướng, bạn có thể tham khảo các mẹo sau: Sử dụng giấy nến hoặc giấy bạc khi nướng Để giảm tải công việc vệ sinh lò nướng, bạn có thể lấy giấy nến hoặc giấy bạc lót xuống đáy lò rồi đặt thức ăn lên, chế biến như bình thường. Sau khi sử dụng, bạn chỉ cần bỏ những miếng lót này ra, gói gọn vào rồi vứt đi là xong. Giấy nến, giấy bạc được bán nhiều tại các siêu thị, cửa hàng đồ gia dụng hoặc các sàn thương mại điện tử với mức giá rất phải chăng. Chọn lò nướng có chức năng làm sạch tự động Nhiều nhà sản xuất cho ra đời những dòng lò nướng hiện đại có tính năng làm sạch tự động bằng cách tăng nhiệt độ lên rất cao, giúp đốt cháy hết cặn bẩn và dầu mỡ. Những loại lò nướng này giúp các bà nội trợ không phải tốn công lau chùi, tiết kiệm thời gian, công sức nhưng giá thành khá cao, tiêu hao nhiều điện năng hơn. Những lưu ý khi sử dụng lò nướng Để sử dụng lò nướng an toàn và hiệu quả, bạn cần lưu ý: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để nắm bắt các chế độ của lò nướng, tránh những sai lầm không đáng có gây hỏng lò. Luôn làm nóng lò trước khi nướng. Chọn nhiệt độ cũng như chế độ phù hợp với từng món ăn. Không mở lò liên tục khi đang nướng. Sau khi nướng, lúc lò còn ấm, hãy lau ngay các vết bẩn mới phát sinh, điều này bạn không phải đối mặt với những vết bẩn lâu ngày khó xử lý. Luôn vệ sinh khay nướng và lưới nướng sau mỗi lần sử dụng để tránh việc dầu mỡ và thức ăn thừa dính lại. Theo VTC news