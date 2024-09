Cốc có nắp và ống hút rất tiện lợi nhưng rất khó vệ sinh, các mẹo dưới đây sẽ giúp bạn làm sạch nó một cách hiệu quả, dễ dàng. Cốc có nắp và ống hút ngày càng được nhiều người lựa chọn nhờ tính tiện lợi và đồ uống luôn được giữ sạch sẽ, an toàn. Tuy nhiên, việc làm sạch vật dụng này khá khó khăn do có các phần nhỏ hẹp như ống hút và các khe nhỏ trên nắp cốc. Các mẹo làm sạch cốc có nắp và ống hút Nếu không được làm sạch đúng cách, cốc sẽ có mùi hôi, các khu vực nhỏ hẹp như ống hút là nơi lý tưởng cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển, ảnh hưởng đến hương vị và sự an toàn của đồ uống. Áp dụng mẹo làm sạch cốc có nắp và ống hút để luôn được thưởng thức đồ uống sạch sẽ và an toàn. (Ảnh: Amazon) Bạn hãy áp dụng các mẹo làm sạch cốc có nắp và ống hút đơn giản nhưng hiệu quả sau đây để duy trì vật dụng trong tình trạng tốt nhất, bảo đảm rằng mỗi lần sử dụng đồ uống đều là một trải nghiệm sạch sẽ và an toàn. Để làm sạch cốc có nắp và ống hút, bạn cần chuẩn bị: - Bàn chải chuyên dụng: Bàn chải nhỏ dành cho ống hút giúp làm sạch các kẽ hở bên trong. - Xà phòng rửa chén: Chọn loại nhẹ nhàng, không chứa hóa chất mạnh để tránh làm hỏng cốc và ống hút. - Nước ấm: Giúp làm mềm các chất bẩn và dễ dàng loại bỏ hơn. - Giấm và baking soda (tùy chọn): Giấm và baking soda có thể giúp khử mùi và làm sạch sâu. - Khăn lau sạch và khô để lau khô cốc và ống hút sau khi rửa. Làm sạch cốc có nắp và ống hút bằng nước ấm và nước rửa chén Trước tiên, bạn cần tháo rời các bộ phận gồm cốc, nắp cốc và ống hút ra để dễ dàng làm sạch cả bên trong và bên ngoài. Sử dụng nước ấm và nước rửa chén để làm sạch cốc và nắp, dùng bàn chải nhỏ để làm sạch các khe trên nắp và phía bên trong cốc, cũng như các chi tiết nhỏ; sau đó xả sạch cốc và nắp dưới vòi nước để loại bỏ hoàn toàn xà phòng, cặn bẩn. Tiếp đến, bạn sử dụng bàn chải nhỏ chuyên dụng cho ống hút để làm sạch bên trong, chà nhẹ nhàng để loại bỏ cặn bẩn và vi khuẩn trong ống hút. Rửa ống hút dưới nước ấm với xà phòng, đặc biệt là khu vực bên trong, cuối cùng xả dưới vòi nước cho đến khi không còn xà phòng. Nên tháo rời các bộ phận khi làm sạch cốc có nắp và ống hút. (Ảnh: vivagift) Mẹo làm sạch cốc có nắp và ống hút bằng giấm và baking soda Trộn một phần giấm với một phần baking soda để tạo thành hỗn hợp làm sạch hiệu quả, thoa lên lên cốc và nắp cốc (những chỗ bẩn nhiều thì thoa kỹ hơn một chút); để yên khoảng 5-10 phút rồi dùng bàn chải hoặc miếng bọt biển để chà sạch bên trong, bên ngoài và nắp cốc. cuối cùng xả sạch bằng nước ấm. Với ống hút, bạn nhúng vào hỗn hợp, để yên khoảng 10-15 phút rồi dùng bàn chải nhỏ chà sạch bên trong ống hút, xả kỹ bằng nước ấm. Sau khi đã rửa sạch hoàn toàn cốc và ống hút, bạn dùng khăn sạch để lau, để khô hoàn toàn trước khi lắp hoặc sử dụng lại. Điều này giúp ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn do độ ẩm còn lại. Việc làm sạch cốc có nắp và ống hút đúng cách không chỉ đảm bảo vệ sinh mà còn giúp bảo vệ sức khỏe của bạn. Hãy nhớ luôn rửa sạch món đồ này ngay sau khi sử dụng. Theo VTC News