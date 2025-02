Mẹo làm giảm bọng mắt tại nhà dễ không tưởng

Bọng mắt sưng khiến gương mặt trông kém sức sống, mệt mỏi

Để tránh tình trạng bọng mắt sưng, các chuyên gia cho biết cần phải hiểu nguyên nhân gây ra hiện tượng này. Một số lý do được nêu như bọng mắt gặp tình trạng tích nước nên phù, hoặc do việc ăn quá mặn cùng với uống rượu, hút thuốc. Một lý do khác là vì cơ thể dị ứng với môi trường hoặc các chất gây kích ứng. Ngoài ra, đây cũng là kết quả của quá trình lão hoá tự nhiên.

“Bọng mắt luôn trông tệ nhất trong 1 giờ đầu sau khi thức dậy. Sau đó, tình trạng này sẽ giảm dần lúc bạn vệ sinh và làm một số việc khác. Tuy nhiên, nhiều người vẫn gặp tình trạng phù nề bọng mắt khiến mắt trông thiếu sức sống, mệt mỏi. Có một số mẹo khắc phục hoàn toàn tự nhiên, hoặc thay đổi thói quen sống, dùng mỹ phẩm hay phương pháp điều trị chuyên nghiệp”, Jordana Mattioli chia sẻ.

Sau đây là một số cách làm giảm bọng mắt ngay tại nhà:

Làm mát vùng mắt

Theo Jordana Mattioli, dù lý do khiến bọng mắt sưng là gì thì việc làm mát da vùng mắt là rất cần thiết. Bạn có thể sử dụng túi chườm đá, khăn ướp lạnh, muỗng lạnh để massage mắt trong vòng vài phút.

Sử dụng túi trà

Chuyên gia làm đẹp Cynthia Rivas cho biết caffeine trong trà giúp giảm viêm, thúc đẩy tuần hoàn máu nên hoàn toàn có thể giúp làm giảm tình trạng bọng mắt sưng. Một trong những cách đơn giản là lấy túi trà để trong nước nóng, sau đó chờ nguội rồi cho túi trà vào tủ lạnh trước khi đắp lên mắt.

Nhiều người dùng miếng dán để giúp mắt giảm sưng, thâm

Thoa kem dưỡng mắt hoặc miếng dán mắt

Có nhiều loại kem dưỡng và miếng dán mắt nhưng sẽ chỉ có một số sản phẩm hiệu quả trong điều trị bọng mắt sưng. Bạn nên chú ý các thành phần như caffeine chống viêm, peptide giúp kích thích sản xuất collagen và elastin... Những sản phẩm dưỡng mắt nên để trong tủ lạnh để đảm bảo không làm mất dưỡng chất. Ngoài ra, sử dụng sản phẩm lúc lạnh cũng giúp mắt thư giãn hơn.

Massage mắt nhẹ nhàng

Da dưới mắt cực kỳ mỏng và nhạy cảm. Cynthia Rivas khuyên nên dùng các đầu ngón tay chạm và massage nhẹ nhàng. Việc massage sẽ giúp lưu thông máu và làm giảm tình trạng tích tụ nước gây sưng.

Tránh ăn mặn (kiêng thực phẩm natri cao)

Các chuyên gia nêu một số thực phẩm như bỏng ngô ở rạp chiếu phim, bánh sandwich deli, sushi omakase... dù rất ngon nhưng hàm lượng natri cao, có thể gây ra tình trạng tích nước khiến mắt sưng húp. Trong khi các thực phẩm lành mạnh hơn như trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại thực phẩm chưa qua chế biến thường có hàm lượng natri thấp hơn, tốt hơn cho cơ thể.

Dùng muỗng ướp lạnh để massage mắt

Giảm rượu và thuốc lá

Uống quá nhiều rượu có thể dẫn đến tình trạng mất nước, khiến các mạch máu giãn ra gây cho mắt hiện tượng bị đỏ và sưng. Ngược lại, hút thuốc lá gây tình trạng co mạch hoặc thu hẹp dẫn đến việc giảm lượng oxy đến vùng dưới mắt, từ đó cũng gây sưng. Hơn nữa, các chất trong thuốc lá phá vỡ quá trình sản xuất collagen và elastin, gây lão hoá da nhanh chóng.

Nên ngủ đủ giấc và uống đủ nước

Ngủ đủ từ 7 đến 9 tiếng/ngày sẽ giúp cơ thể khoẻ mạnh. Nếu thiếu ngủ, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ cũng giống tác hại từ việc hút thuốc hay uống rượu – oxy giảm, mạch máu giãn nở gây phù nề.

Tư thế ngủ cũng giúp bọng mắt bớt sưng. Cụ thể, khi ngủ cần nâng đầu lên cao hơn cơ thể một chút để tránh tình trạng tích trữ nước về vùng mặt, mắt. Ngoài ra, cần uống đủ nước để cơ thể lưu thông nhịp nhàng, từ đó, giảm nguy cơ bị phù vùng bọng mắt.

Điều trị dài hạn

Bạn nên vận động thường xuyên để máu huyết lưu thông, tránh việc tích nước. Bạn cũng cần tránh những căng thẳng gây mất ngủ. Đồng thời phải duy trì chế độ ăn uống lành mạnh.

Ngoài ra, các chuyên gia khuyên nếu nỗ lực nhưng không hiệu quả, có thể đến một số trung tâm thẩm mỹ để nhờ can thiệp bằng biện pháp hỗ trợ làm săn chắc vùng da dưới mắt, giúp nâng cơ nhẹ nhàng. Nhưng muốn hiệu quả cần tìm trung tâm uy tín và phương pháp phù hợp.

“Những thay đổi về lối sống không phải là thuốc tiên. Chúng có thể mất vài tuần, vài tháng để cho ra kết quả. Do đó, nếu đã can thiệp nhưng tình trạng bọng mắt không cải thiện, có thể tìm đến các chuyên gia để được hỗ trợ”, Cynthia Rivas nói.

Minh Tú (theo Instyle)