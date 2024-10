Mẹo làm bếp cồn mini từ vỏ lon cho dân phượt

Chỉ với vài vỏ lon nhôm cũ và một chút khéo léo, bạn sẽ dễ dàng chế tạo một chiếc bếp cồn mini tiện lợi phục vụ cho chuyến phượt của mình. Khi đi phượt, việc mang theo một chiếc bếp nhỏ gọn để nấu nướng sẽ gia tăng độ tiện lợi và mang lại trải nghiệm thú vị. Nhưng không phải ai cũng muốn chi một khoản tiền khá lớn để mua loại bếp cắm trại chuyên dụng, vừa gọn vừa linh hoạt. Tự chế bếp cồn mini từ vỏ lon là một giải pháp hoàn hảo cho những chuyến du lịch bụi, dã ngoại hoặc cắm trại. Cách làm bếp cồn mini từ vỏ lon Bếp cồn mini từ vỏ lon không chỉ nhỏ gọn mà còn cực kỳ dễ làm, sử dụng loại nguyên vật liệu tái chế có thể tìm thấy ngay tại nhà hoặc nhiều nơi khách trên hành trình. Chiếc bếp cồn mini tự chế không chiếm nhiều diện tích trong balo, nhẹ và linh hoạt. Ngoài ra, việc sử dụng cồn để đốt cũng khá an toàn, ít khói, ít gây hại môi trường.

Bếp cồn mini từ vỏ lon không chỉ nhỏ gọn mà còn cực kỳ dễ làm, với các vật liệu tái chế có thể tìm thấy ngay tại nhà. (Ảnh: Swift) Trước tiên, bạn cần chuẩn bị những dụng cụ và vật liệu sau đây: - Hai lon nhôm cỡ vừa: Có thể là lon nước ngọt, bia hoặc nước giải khát khác. - Kéo hoặc dao sắc: Dùng để cắt lon. - Đinh hoặc kim nhỏ: Dùng để đục lỗ thông gió. - Giấy nhám: Để mài bớt các cạnh sắc. - Thước đo: Giúp bạn đo và đánh dấu các phần cần cắt. Các bước làm bếp cồn mini từ vỏ lon: - Chọn hai chiếc lon nhôm cùng kích thước, đem rửa sạch và khô ráo để tránh việc tạo ra các mùi khó chịu khi đốt. - Dùng thước đo và bút để đánh dấu hai đường cắt cách đáy lon khoảng 3-4 cm. Dùng kéo hoặc dao sắc cắt theo đường đã đánh dấu. Hãy cẩn thận để không làm méo lon khi cắt, và nhớ đeo găng tay để tránh bị thương. Lặp lại tương tự với lon còn lại. Như vậy, bạn sẽ có hai phần đáy lon nhôm. - Lấy một phần đáy lon và dùng đinh hoặc kim để đục các lỗ xung quanh mép. Các lỗ này sẽ đóng vai trò thông khí, giúp cồn cháy tốt hơn. Bạn có thể đục khoảng 10-12 lỗ đều nhau quanh mép lon. Lưu ý không đục lỗ quá to để tránh làm giảm hiệu suất của bếp. - Lấy hai phần đáy lon đã cắt và ghép lại với nhau. Bạn có thể đặt phần đáy lon có lỗ thông khí lên trên. Trong quá trình lắp ghép, hãy mài các cạnh sắc bằng giấy nhám để tránh bị đứt tay. - Kiểm tra kỹ lại chiếc bếp mini đã hoàn thiện. Đảm bảo rằng hai phần lon đã được gắn chặt với nhau và không bị xô lệch. Bạn cũng có thể thử đổ một ít cồn vào bếp và kiểm tra khả năng cháy của bếp để đảm bảo mọi thứ đều hoạt động trơn tru. Cách sử dụng bếp cồn mini an toàn

Chỉ đổ một lượng cồn vừa đủ cho bếp hoạt động, tránh đổ cồn tràn ra ngoài gây nguy hiểm. (Ảnh: eBay) - Sử dụng cồn 90 độ hoặc cồn công nghiệp, vì chúng cháy tốt và không tạo khói nhiều. Tránh dùng xăng hoặc dầu hỏa vì chúng dễ gây cháy nổ. - Chọn nơi có bề mặt phẳng, không dễ cháy và tránh gió để đảm bảo an toàn khi sử dụng. - Luôn mang theo găng tay, dụng cụ dập lửa và tránh để bếp cồn gần các vật liệu dễ cháy. Lưu ý khi làm bếp cồn mini - Nên chọn các loại lon dày, chắc chắn để tránh bị biến dạng khi sử dụng. - Không nên đổ cồn quá nhiều, chỉ đổ một lượng vừa đủ để bếp hoạt động, tránh đổ cồn tràn ra ngoài gây nguy hiểm. -Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra kỹ lưỡng các mối ghép và đảm bảo không có cạnh sắc gây nguy hiểm. Theo VTCnews