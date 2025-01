Mẹo lái xe trên cát không bị sa lầy

Khác với đường nhựa, lái xe trên cát đòi hỏi tài xế phải nắm vững các kỹ năng để tránh bị sa lầy hoặc gây tai nạn cho chính mình. Đảm bảo các yếu tố kỹ thuật cần thiết Theo các chuyên gia trong ngành, yếu tố tiên quyết giúp tài xế mới chạy xe trên cát an toàn là nên đi một chiếc xe gầm cao, được trang bị hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian 4WD/4x4 hoặc hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Khi lái xe trên cát, cần tăng diện tích tiếp xúc của lốp xe với bề mặt cát để giảm khả năng bị lún. Do đó, thay vì bơm căng, chủ xe cần xả bớt một lượng hơi trong lốp xe. Áp suất tối ưu để xe đi trên cát khoảng 1,1-1,6 kg/cm2 tùy từng loại xe. Lái xe trên cát đòi hỏi nhiều kỹ năng. (Ảnh: Dubizzle) Kỹ năng lái xe trên cát Ngoài các yếu tố kỹ thuật, kỹ năng lái xe trên cát cũng thật sự quan trọng. Bởi, địa hình lái xe phức tạp thường tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trước khi lái xe, cần khảo sát địa hình xem độ dày và độ mịn của cát như thế nào. Nên chọn vị trí có vệt bánh xe của xe đi trước hoặc vị trí có nền cát cứng để di chuyển. Với xe số tự động, có thể chuyển sang chế độ số tau ở cấp số 1 để xe có mô-men xoắn cao. Về kỹ năng điều khiển, khi bắt đầu chạy vào đường cát, cố gắng duy trì chuyển động liên tục nhằm tạo đà tiến lên ở tốc độ từ 30 - 40 km/giờ. Trong quá trình di chuyển, không nên tăng ga đột ngột vì bánh xe có xu hướng đào sâu xuống nền cát. Chú ý, hạn chế đánh lái quá nhiều do ở góc lái nhỏ, bánh trước tạo lực cản, có xu hướng đào sâu vào cát. Nếu phải đánh lái, nên mở góc cua rộng. Tài xế có thể tận dụng hệ thống off-road trang bị sẵn trên xe như quét mặt đường, hỗ trợ đi địa hình hoặc hỗ trợ đổ dốc. Khi thấy xe có dấu hiệu khó di chuyển về phía trước, hãy lùi xe lại một đoạn đủ xa để đánh lái, tránh vết xe cũ đồng thời mở đường đi mới. Nếu không may bị lún cát, không nên cố đạp ga hay đánh lái vì có thể xe sẽ bị lún sâu hơn. Thay vào đó, hãy sử dụng các dụng cụ mang theo như bơm di động, xẻng, tời, móc cứu hộ để đưa xe ra khỏi vị trí. Minh Phương(tổng hợp)