Mẹo khử mùi hôi thùng rác cực đơn giản

Các mẹo khử mùi hôi thùng rác đơn giản dưới đây sẽ giúp cải thiện không khí trong nhà, loại trừ bớt các nguy cơ sức khỏe do ô nhiễm cho các thành viên gia đình bạn. Ngôi nhà thoáng đãng với bầu không khí trong lành giúp con người cảm thấy khỏe khoắn và thư giãn. Ngược lại, các mùi hôi khó chịu xuất phát từ tình trạng vệ sinh kém là mối đe dọa với cả sức khỏe thể chất và tinh thần. Thùng rác thường là một trong những nguyên nhân chính gây ra mùi hôi trong nhà. Mẹo khử mùi hôi thùng rác đơn giản Dù thùng rác là xuất xứ chủ yếu của các mùi khó chịu, việc vệ sinh vật dụng này lại ít được chú ý đến. Để giữ không gian sống luôn thơm tho, sạch sẽ, bạn có thể thử các mẹo khử mùi hôi từ thùng rác dưới đây.

Để khử mùi hội thùng rác, bạn có thể thử vài mẹo đơn giản như dùng giấm, banking soda, vỏ trái cây... (Ảnh: The New York Times) Dùng bọt biển nhỏ tinh dầu thơm Để khắc phục tình trạng thùng rác có mùi, bạn chỉ cần nhỏ vài giọt tinh dầu chanh sả lên miếng bọt biển, sau đó đặt nó vào đáy thùng rác. Bọt biển có khả năng hút hơi ẩm tốt nên sẽ giúp khử mùi vô cùng hiệu quả. Khi kết hợp với tinh dầu thơm, bọt biển mang lại mùi thơm dễ chịu, giúp xua đuổi một số loại côn trùng và lưu hương lâu dài lâu. Các loại tinh dầu như chanh, cam, bạc hà đem đến hương thơm tươi mát rất phù hợp trong không gian bếp. Khử mùi hôi thùng rác bằng baking soda Baking soda có khả năng khử mùi tự nhiên, hiệu quả. Sau khi vệ sinh sạch thùng rác, bạn rải một lớp baking soda đều ở đáy thùng rồi đặt túi rác lên. Lớp baking soda này sẽ hấp thụ mùi hôi và giữ thùng rác luôn khô thoáng. Dùng giấm trắng khử mùi hôi thùng rác Bạn pha loãng giấm trắng và nước theo tỷ lệ 1:1 rồi đổ vào bình, xịt hỗn hợp trực tiếp vào thùng rác, đặc biệt chú ý ở góc và đáy thùng. Tính axit của giấm sẽ giúp khử mùi, khử trùng và giảm đáng kể mùi hôi. Sử dụng trà túi lọc Túi trà đã qua sử dụng có thể giúp khử mùi hôi thùng rác hiệu quả. Bạn chỉ cần đặt một vài túi trà đã qua sử dụng vào thùng rác. Chúng sẽ hấp thụ mùi hôi và để lại hương thơm nhẹ nhàng. Sử dụng vỏ trái cây Vỏ trái cây cam, chanh hoặc bưởi cũng có tác dụng tương tự tinh dầu. Hãy đặt một ít vỏ trái cây khô vào thùng rác, chúng vừa có tác dụng hút ẩm vừa tạo hương thơm nhẹ nhàng, tươi mát. Tránh để thức ăn thừa trong thùng rác quá lâu Thức ăn thừa ôi thiu là nguyên nhân chính gây ra mùi hôi thối. Hãy vứt rác sớm nhất có thể, bọc kín thức ăn thừa trước khi cho vào thùng rác. Thay túi rác hàng ngày để đảm bảo thùng rác luôn sạch sẽ và vệ sinh.

Thức ăn thừa cần bỏ đi hàng ngày để đảm bảo vệ sinh. (Ảnh: The New York Times) Thường xuyên vệ sinh thùng rác Thùng rác cần được vệ sinh ít nhất một lần một tuần bằng nước và xà phòng để loại bỏ chất bẩn. Trong thùng rác có nhiều loại vi khuẩn gây bệnh cho con người và vật nuôi. Việc vệ sinh thường xuyên không chỉ giúp khử mùi hôi thùng rác mà còn giúp nâng cao sức khỏe gia đình. Đặt thùng rác ở nơi thoáng đáng Đặt thùng rác ở nơi thoáng mát, khô ráo và có không khí lưu thông tốt cũng là cách giảm mùi hôi. Những nơi ẩm ướt và kín gió sẽ khiến chất thải hữu cơ phần hủy nhanh hơn gây mùi khó chịu. Bên cạnh đó, sau khi tẩy rửa, bạn cũng cần phơi thùng rác ở nơi thoáng đãng để mau khô, không đọng nước bẩn. Tuy nhiên, tránh phơi thùng rác bằng nhựa ngoài nắng vì sẽ khiến nhựa nhanh bị lão hóa, kết cấu trở nên giòn, dễ vỡ hơn. Theo VTCnews