Mẹo khôi phục ruột gối bị ố vàng trở nên 'trắng tinh khôi'

Sau một thời gian sử dụng, ruột gối thường xuất hiện các vết ố vàng, vết mốc và thậm chí cả mùi hôi khó chịu. Vì vậy, việc vệ sinh chiếc gối, giữ chúng luôn sạch sẽ để có một giấc ngủ trọn vẹn mỗi khi đêm về là rất cần thiết. Nguyên nhân ruột gối bị ố vàng Nguyên nhân chính gây nên tình trạng này chính là do mồ hôi của da đầu, da mặt, bụi bẩn và các chất bẩn khác thông qua vỏ gối thấm vào bề mặt ruột gối. Việc sử dụng vỏ áo gối chỉ làm chậm thời gian ruột gối ố vàng chứ không thể ngăn cản hoàn toàn tình trạng ruột gối ố vàng như nhiều người vẫn nghĩ. Tác hại khi sử dụng ruột gối bị ố vàng Mùi hôi và khó chịu do ruột gối bẩn sẽ khiến bạn không thể ngủ ngon giấc được, từ đó khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, uể oải sau khi ngủ dậy. Hơn nữa, khi ruột gối bị ố vàng nghĩa là ruột gối đã tích tụ rất nhiều bụi bẩn và vi khuẩn. Điều này có thể gây nên các bệnh da liễu như kích ứng, mụn ẩn, nấm da… cũng như các bệnh nghiêm trọng khi hít phải vi khuẩn này như hen suyễn, dị ứng, viêm phổi… Cách giặt gối bị ố vàng Sử dụng nước giặt Bạn đem gối đi ngâm nước nóng trong máy giặt. Sau đó cho 1 chén bột giặt, 1 chén nước rửa bát, nửa chén hàn the vào ngâm thêm 30 phút rồi bật hệ thống giặt như bình thường. Bạn cần áp dụng các cách làm sạch ruột rối để vệ sinh định kỳ, tránh ảnh hưởng sức khỏe. (Ảnh: istock) Trước khi sấy khô, bạn đặt 2 quả bóng tennis vào lồng giặt. Sau đó tiếp tục quay cho đến khi hết vết ố vàng. Sử dụng bột baking soda Để vệ sinh ruột gối với baking soda, bạn cần: 100g bột baking soda, 500ml nước ấm (ấm vừa đủ, không cần quá nóng), nước giặt, 1 quả chanh hoặc 100ml giấm trắng.

Cách làm sạch ruột gối bị ố vàng bằng baking soda vô cùng đơn giản. Trước tiên, bạn cần pha loãng dung dịch gồm baking soda, nước ấm, nước giặt, nước cốt chanh (hoặc nước giấm). Sau đó, cho ruột gối vào ngâm trong khoảng 15-20 phút rồi cho ruột gối vào nước ấm, vò nhẹ nhàng. Bạn có thể vò ruột gối và xả qua với nước nhiều lần để làm sạch gối, tránh để gối bám lại cặn baking soda làm hỏng gối. Sử dụng dung dịch hàn the, thuốc tẩy Với ruột gối bị ố vàng, bạn có thể pha dung dịch hàn the và thuốc tẩy để khắc phục tình trạng này. Nguyên liệu cần chuẩn bị bao gồm 1 nắp bột giặt, 1 cốc nước rửa chén, 1 cốc thuốc tẩy quần áo, 1 nửa cốc bột hàn the và nước nóng. Với những nguyên liệu đã có, bạn pha thành hỗn hợp dung dịch rồi ngâm ruột gối trong thời gian khoảng 10 phút rồi bóp nhẹ ruột gối để các vết bẩn đang bám trên ruột gối được làm sạch. Bạn có thể lặp lại thao tác này trong nhiều lần cho đến khi ruột gối được làm sạch thì xả lại với nước. Sử dụng giấm Giấm cũng là một nguyên liệu rất tốt để có thể loại bỏ các vết ố vàng trên ruột gối. Trước khi giặt ruột gối với giấm, bạn cần chuẩn bị nửa chén giấm ăn, 1 chén hydrogen peroxide (chất làm trắng tự nhiên), bột giặt và chất tẩy. Cách làm như sau: Đầu tiên, hòa tan bột giặt và nước rồi cho ruột gối vào ngâm trong khoảng 10 phút. Tiếp theo, cho hydrogen peroxide và giấm ăn vào hỗn hợp, ngâm trong khoảng 5 phút rồi khởi động chế độ giặt là được. Lưu ý khi vệ sinh ruột gối bị ố vàng Để vệ sinh ruột gối được dễ dàng hơn cũng như giúp tăng tuổi thọ cho ruột gối, bạn đừng quên một số lưu ý sau đây: Không nên sử dụng các chất tẩy rửa quá mạnh để làm sạch ruột gối, tránh làm hỏng ruột gối. Nên giặt và phơi ruột gối vào những ngày có nắng.

Tuy nhiên, không nên phơi ruột gối trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời mà nên phơi trong bóng râm để tránh ruột gối bị đổi màu, giảm chất lượng. Không sấy ruột gối ở nhiệt độ quá cao. Khi sấy ruột gối với máy sấy, bạn có thể cho một vài quả bóng tennis vào trong những chiếc tất sạch và bỏ vào sấy cùng với gối để hút bớt nước và khiến gối nhanh khô hơn. Nên phơi ruột gối thật khô trước khi sử dụng. Sử dụng ruột gối còn ẩm sẽ khiến ruột gối dễ bị mốc, có đốm đen và bốc mùi khó chịu. Theo Gia Đình & Xã Hội