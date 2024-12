Việc giữ cho nhà vệ sinh và nhà tắm luôn sạch sẽ, thơm tho không hề khó khăn nếu bạn áp dụng các mẹo đơn giản và hiệu quả dưới đây. Nhà vệ sinh và nhà tắm dễ phát sinh nhiều mùi khó chịu do độ ẩm cao, tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi. Tuy nhiên, việc giữ cho những không gian này luôn thơm tho, sạch sẽ không phải là điều quá khó khăn. Có nhiều mẹo giúp nhà vệ sinh, nhà tắm luôn thơm tho. (Ảnh: HerZindagi) Mẹo hay giúp nhà vệ sinh, nhà tắm luôn thơm tho Bằng những mẹo vặt đơn giản nhưng hiệu quả, bạn có thể làm cho nhà vệ sinh và nhà tắm trở nên thoáng đãng, dễ chịu hơn mỗi ngày. Duy trì sự sạch sẽ, khô ráo Một trong những nguyên nhân chính khiến nhà vệ sinh, nhà tắm có mùi khó chịu chính là do độ ẩm cao và bề mặt ẩm ướt. Do đó, giữ cho không gian này luôn khô ráo là yếu tố quan trọng để giảm thiểu mùi hôi. Hãy lau chùi các bề mặt trong nhà vệ sinh và nhà tắm sau mỗi lần sử dụng, đặc biệt là các khu vực như bồn rửa mặt, bồn tắm, vòi sen và sàn nhà. Bằng cách này, bạn sẽ loại bỏ được các chất bẩn và vi khuẩn tích tụ, đồng thời ngăn ngừa mùi hôi xuất hiện. Để hạn chế sự ẩm ướt, bạn có thể sử dụng thảm chống trượt và thảm khô trong nhà tắm. Điều này giúp giảm sự tích tụ của nước trên sàn, tránh tạo môi trường ẩm thấp cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Ngoài ra, việc lắp đặt máy hút ẩm hoặc quạt thông gió trong nhà vệ sinh sẽ giúp không gian luôn khô ráo, thông thoáng, từ đó ngăn ngừa mùi hôi và sự phát triển của vi khuẩn, nấm mốc. Làm sạch bồn cầu thường xuyên Bồn cầu là khu vực dễ bị bẩn và phát sinh mùi hôi nhất trong nhà vệ sinh. Vì vậy, bạn cần phải làm sạch bồn cầu thường xuyên để giữ cho nó luôn thơm tho.

Vệ sinh bồn cầu thường xuyên. (Ảnh: Hellamaid) Để làm sạch bồn cầu, bạn có thể đổ một ít giấm và baking soda vào trong, để khoảng 15-20 phút, sau đó dùng bàn chải cọ sạch. Giấm giúp khử mùi hôi và làm sạch các vết bẩn, trong khi baking soda giúp loại bỏ các vết ố và giữ bồn cầu luôn sáng bóng. Nếu bạn không có nhiều thời gian để cọ bồn cầu, viên tẩy bồn cầu sẽ là giải pháp tiện lợi. Những viên tẩy này không chỉ giúp làm sạch mà còn giữ cho bồn cầu luôn có mùi thơm dễ chịu. Khử mùi bằng tinh dầu tự nhiên Một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất để khử mùi trong nhà vệ sinh và nhà tắm là sử dụng tinh dầu thiên nhiên. Tinh dầu có tác dụng khử mùi, kháng khuẩn và mang lại không gian thư giãn, dễ chịu. - Tinh dầu tràm trà: Đây là loại tinh dầu có khả năng kháng khuẩn, giúp tiêu diệt vi khuẩn và nấm mốc trong nhà vệ sinh. Bạn có thể nhỏ vài giọt tinh dầu tràm trà vào bông tẩy trang hoặc một miếng vải nhỏ, sau đó đặt trong góc nhà vệ sinh để khử mùi hiệu quả. - Tinh dầu cam, chanh hoặc bưởi: Những loại tinh dầu này có hương thơm tươi mát, dễ chịu và rất thích hợp để khử mùi trong nhà vệ sinh. Bạn có thể dùng đèn xông tinh dầu hoặc đơn giản chỉ cần đặt một lọ tinh dầu nhỏ trong phòng để tạo mùi hương dễ chịu. - Sử dụng máy khuếch tán tinh dầu: Máy khuếch tán tinh dầu giúp lan tỏa hương thơm tự nhiên trong không gian nhà tắm, nhà vệ sinh. Bạn có thể chọn các loại tinh dầu có tính năng khử mùi hôi như tinh dầu chanh, cam, bưởi hay sả.



Sử dụng máy khuếch tán tinh dầu là một cách đơn giản và hiệu quả để lan tỏa hương thơm tự nhiên trong không gian nhà tắm, nhà vệ sinh. (Ảnh: HerZindagi) Khử mùi nhà tắm, nhà vệ sinh bằng các nguyên liệu tự nhiên Ngoài tinh dầu, còn rất nhiều nguyên liệu tự nhiên khác có tác dụng khử mùi hôi trong nhà vệ sinh và nhà tắm. - Cà phê: Cà phê không chỉ là thức uống yêu thích của nhiều người mà còn có tác dụng khử mùi rất tốt. Bạn có thể đặt một bát cà phê xay trong góc phòng để hấp thụ mùi hôi, giữ không gian luôn thơm tho. Cà phê cũng giúp làm dịu mùi ẩm mốc hoặc mùi của các sản phẩm tẩy rửa. - Vỏ chanh hoặc cam: Bạn có thể cắt nhỏ vỏ trái cây này và để trong một chiếc bát nhỏ trong phòng tắm để hấp thụ mùi hôi và mang lại mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu. - Baking soda: Rắc một ít baking soda vào các góc nhà vệ sinh, đặc biệt là những nơi dễ ẩm ướt như góc tường, sàn hoặc trong thùng rác. Baking soda sẽ giúp hút ẩm, khử mùi và làm cho không gian nhà vệ sinh luôn khô ráo. Làm sạch rèm tắm và thảm nhà tắm Đừng quên vệ sinh rèm tắm và thảm nhà tắm thường xuyên. Những vật dụng này dễ bị ẩm ướt và là nơi tích tụ nấm mốc và vi khuẩn. Để giữ cho nhà tắm luôn sạch sẽ và thơm tho, bạn cần giặt rèm tắm ít nhất mỗi tháng một lần và thay mới thảm nhà tắm nếu cần thiết. Đảm bảo không gian thông thoáng Một điều quan trọng nữa là bạn nên đảm bảo không gian trong nhà vệ sinh và nhà tắm luôn thoáng khí. Việc mở cửa sổ hoặc sử dụng quạt thông gió sẽ giúp không khí trong phòng lưu thông tốt hơn, hạn chế sự tích tụ mùi hôi và độ ẩm, ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn, nấm mốc. Theo VTC News