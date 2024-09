Nhựa su su thường gây phiền toái vì khá khó rửa, vậy làm cách nào để gọt su su không dính nhựa vào tay? Su su là loại rau củ giàu vitamin và khoáng chất. Nó chứa nhiều vitamin C, vitamin K và chất xơ, rất tốt cho hệ tiêu hóa. Ngoài ra, su su còn có tác dụng chống ôxy hóa, hỗ trợ tim mạch và giảm cân hiệu quả. Làm thế nào để gọt su su không dính nhựa vào tay? Có rất nhiều món ngon được chế biến từ su su, tuy nhiên nhiều bà nội trợ né tránh loại quả này vì sợ bị nhựa su su dính vào tay khi gọt vỏ. Nhựa su su thường gây khó chịu vì khi đã dính vào tay thì không dễ rửa sạch, kể khi bạn cả sử dụng nước và xà phòng. Nhựa su su không độc nhưng có thể gây kích ứng da với những ai có cơ địa nhạy cảm. Làm sao để gọt su su không dính nhựa vào tay? (Ảnh: Pepper) Vậy làm sao để gọt su su mà không dính nhựa vào tay? Để tránh nỗi phiền toái này, bạn có thể thực hiện một mẹo rất đơn giản của các đầu bếp. Trước tiên, bạn cắt phần đầu của quả su su, cắt dày khoảng 3-4 cm. Với quả su su to, bạn có thể cắt 2/3 quả để có chỗ cầm tay khi thao tác. Sau đó, bạn cầm hai phần ảu và chà xát phần mặt cắt theo chuyển động vòng tròn. Lớp nhựa sẽ sủi bọt và chuyển thành màu trắng. Sau vài lần chà xát, lớp nhựa su su sẽ hết. Lúc này, bạn chỉ cần rửa sạch nhựa dưới vòi nước và bắt đầu việc gọt vỏ, thái nhỏ, chuẩn bị cho các bước chế biến tiếp theo. Xoa hai đầu quả su su theo chuyển động vòng tròn để loại bỏ nhựa. (Ảnh: Pepper) Bên cạnh cách loại bỏ nhựa đơn giản này, bạn có cũng có thể tham khảo một số mẹo gọt su su không dính nhựa vào tay sau đây: - Gọt su su dưới vòi nước: Khi gọt su su, bạn nên gọt dưới vòi nước xả liên tục. Cách này sẽ giúp cuốn trôi nhựa rất nhanh và giúp bạn gọt su su không dính nhựa. - Gọt su su với nước muối: Chuẩn bị một chậu nước muối loãng, vừa ngâm su su vào đó vừa gọt vỏ. Su su có thể chiến biến rất nhiều món ngon cho gia đình. (Ảnh: Pepper) - Đeo găng tay: Một mẹo gọt su su không dính nhựa vào tay đơn giản khác là đeo găng. Tuy nhiên, bạn phải khéo léo, thao tác cẩn thận do găng tay rất dễ trượt trong quá trình gọt vỏ. - Thoa dầu ăn lên tay: Dầu ăn sẽ tạo thành lớp màng bảo vệ giúp nhựa su su không dính vào tay. Bạn sẽ phải cẩn thận hơn vì việc sử dụng dao với bàn tay dính dầu ăn sẽ có thể gây trượt, dẫn đến đứt tay. Lưu ý: Nếu bị nhựa su su dính tay, bạn có thể lấy ít tro bếp xát vào tay và rửa sạch lại với nước. Lớp nhựa xám xù xì sẽ nhanh chóng biến mất. Trong trường hợp không có tro, bạn có thể dùng chanh chà xát để làm bay vết nhựa su su. Theo VTC News