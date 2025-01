Mẹo giúp tối ưu quãng đường di chuyển khi lái xe điện

Sử dụng đúng cách giúp người dùng tối ưu quãng đường di chuyển cho ô tô điện trong mỗi chuyến đi xa. Ô tô điện ngày càng phổ biến tại Việt Nam nhờ những ưu điểm vượt trội như vận hành êm ái, tiết kiệm chi phí, giảm khí thải môi trường...Tuy nhiên, để tối ưu hóa phạm vi hoạt động của ô tô điện, người dùng cần trang bị một số kinh nghiệm hữu ích khi lái xe đường dài. Lên lộ trình chi tiết Do hạ tầng trạm sạc ô tô điện tại Việt Nam còn hạn chế, nhất là tại các vùng nông thôn, người dùng cần lên kế hoạch lộ trình di chuyển hợp lý. Có thể sử dụng một số ứng dụng trên điện thoại để xem mạng lưới trụ sạc. Không đạp chân ga quá mạnh Không nên đạp ga quá mạnh khi lái xe điện. (Ảnh: Vinfast Vũng Tàu) Giống như xe chạy xăng dầu, không nên đạp chân ga quá mạnh khi sử dụng ô tô điện. Bởi, mức tiêu thụ điện năng tức thời do đạp chân ga mạnh khiến pin xả năng lượng nhanh. Do vậy, trừ trường hợp khẩn cấp, hãy đạp chân ga càng chậm càng tốt. Tăng áp suất lốp Áp suất lốp ảnh hưởng không nhỏ đến quãng đường di chuyển của xe điện. Nếu chở nhiều người hoặc hành lý nên bơm lốp cao hơn tiêu chuẩn từ 0,5 - 1 bar. Điều này giúp giảm ma sát với mặt đường, qua đó tăng hiệu quả di chuyển và tiết kiệm năng lượng. Duy trì tốc độ ổn định Xe điện có khả năng tăng tốc nhanh. Tuy nhiên, nếu chạy ở tốc độ cao, xe ngốn năng lượng nhiều hơn. Vì vậy, tùy vào điều kiện giao thông và giới hạn tốc độ trên mỗi tuyến đường, nên duy trì tốc độ ổn định. Trên đường cao tốc, tài xế cũng nên duy trì tốc độ ổn định, không nên lái xe quá nhanh ở tốc độ 120 km/giờ. Sử dụng chế độ Eco Chế độ Eco trên xe điện được thiết kế để giảm mức tiêu hao năng lượng. Chế độ Eco được kích hoạt sẽ điều chỉnh hoạt động của các hệ thống khác nhau để giảm tiêu thụ điện năng ở mức thấp nhất. Hạn chế đồ không cần thiết Trọng lượng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tiêu thụ năng lượng điện trên xe. Nếu mang theo quá nhiều hành lý, ô tô phải chịu tải nhhiều hơn và tốn năng lượng hơn. Do vậy, cố gắng giảm bớt hành lý không cần thiết. Minh Phương(tổng hợp)