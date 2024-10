Mẹo đơn giản kiểm tra chất lượng động cơ

Kiểm tra chất lượng động cơ, thường là đối với xe cũ, luôn là vấn đề được quan tâm nhưng ít người biết các mẹo hoặc kỹ năng để kiểm tra, đánh giá. Theo chuyên gia, trước khi mua xe cũ, người mua nên kiểm tra tỷ số nén của động cơ. Bởi thực tế, tỷ số nén sẽ thể hiện khả năng nén nhiên liệu của động cơ trước khi đốt để sản sinh công suất cho xe. Thông thường, nếu tỷ số nén của động cơ càng cao thì động cơ sẽ tạo ra nhiều công suất hơn, khả năng đốt cháy nhiên liệu hiệu quả và giảm lượng khí thải ra môi trường. Ngược lại, nếu tỷ số nén thấp sẽ làm giảm công suất động cơ, ảnh hưởng tới khả năng tăng tốc của phương tiện. Ngoài ra, nếu động cơ xuất hiện những âm thanh bất thường sẽ khiến việc khởi động xe trở nên khó khăn hơn. Đánh giá chất lượng động cơ xe cũ trước khi mua là việc làm cần thiết. (Ảnh minh họa). Để kiểm tra tỷ số nén của động cơ, chỉ cần mua một dụng cụ đo độ nén trên các sàn thương mại điện tử hoặc có bán tại các gara xe. Sau đó, tháo bugi động cơ và đặt thước đo vào mỗi xi lanh trước khi bật công tắc đánh lửa. Người mua nên kiểm tra từng xi lanh một và đối chiếu với các thông số kỹ thuật trong sách hướng dẫn sử dụng. Nếu các số liệu chênh lệch không quá 10% so với thông số của nhà sản xuất, điều này chứng tỏ động cơ vẫn còn hoạt động ổn định. Trong trường hợp các xi lanh đều có tỷ số nén thấp hơn nhiều so với thông số của nhà sản xuất ghi trên sách hướng dẫn, chứng tỏ các chi tiết bên trong động cơ đã tương đối mòn, nguy cơ cao bị hỏng hóc. Trong trường hợp chỉ có một hoặc hai xi lanh có tỷ số nén thấp, người mua có thể mua xe, sau đó thay miếng đệm hoặc đầu xi lanh mới để cải thiện tỷ số nén. Việc này cũng có thể gây tốn khá nhiều chi phí nhưng vẫn tốt hơn so với việc đại tu toàn bộ động cơ. Theo VTC