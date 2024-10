Diệt muỗi bằng bia là giải pháp an toàn và tiết kiệm, lại rất dễ thực hiện, hiệu quả sẽ khiến bạn bất ngờ. Muỗi không chỉ gây ngứa ngáy, khó chịu mà còn mang theo nhiều căn bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, sốt Zika và virus West Nile. tìm kiếm các phương pháp diệt muỗi an toàn và hiệu quả luôn là mối quan tâm của nhiều gia đình. Diệt muỗi bằng bia là một trong những cách thức an toàn và hiệu quả, nguyên liệu dễ kiếm. Các mẹo diệt muỗi bằng bia Bia có mùi thơm đặc trưng, hấp dẫn muỗi từ xa. Chất ethanol trong bia có tác dụng gây mê và khiến muỗi ngộ độc. Khi tiếp xúc với ethanol, muỗi sẽ bị tê liệt và chết, do đó mẹo diệt muỗi bằng bia có hiệu quả rất cao.

Mẹo diệt muỗi bằng bia đơn giản, tiết kiệm mà hiệu quả cao. (Ảnh: Beer Science) Sử dụng bia làm bẫy để diệt muỗi Bạn có thể làm một chiếc bẫy đơn giản bằng cách đổ một ít bia vào miếng bông gòn trong chai nhựa, đặt ở những nơi muỗi thường xuất hiện. Khi muỗi đến gần, chúng sẽ rơi vào trong và không thể thoát ra được. Chuẩn bị: 1 lon bia, 1 chai nhựa, 1 miếng bông gòn hoặc bọt biển Cách thực hiện: Đổ khoảng 200ml bia vào chai nhựa, sau đó thả miếng bông gòn hoặc bọt biển vào. Đặt bẫy ở những khu vực có muỗi như gần cây cối, góc nhà hoặc sân vườn. Muỗi sẽ dễ dàng bị thu hút bởi mùi bia, bị dính vào miếng bông gòn hay bọt biển, không thoát được ra ngoài. Kết hợp bia với đường Một mẹo diệt muỗi bằng kia thú vị khác là kết hợp với đường để tăng hiệu quả. Muỗi bị thu hút bởi đường và bia, tự tìm vào bẫy. Chuẩn bị: 1 lon bia, 2 thìa đường, bát hoặc lọ. Cách thực hiện: Trộn 100ml bia với 2 thìa đường. Đổ hỗn hợp vào một cái bát đựng, đặt ở những khu vực có muỗi thường lui tới. Đường sẽ giúp tăng cường độ dính của bẫy, khiến muỗi dễ bị mắc kẹt hơn. Kết hợp bia với bột giặt Mẹo diệt muỗi bằng bia và bột giặt không chỉ dễ làm mà còn mang lại hiệu quả nhanh chóng. Chuẩn bị: 1 chai bia thừa, 2 muỗng bột giặt, 1 chai nhựa bỏ đi, 1 con dao nhỏ. Cách thực hiện: Hòa bia với bột xà phòng sao cho lượng bia vừa đủ để hòa tan bột giặt. Thêm nước nếu dung dịch quá đặc. Dùng dao cắt chai nhựa thành 2 phần theo tỷ lệ 2/3, phần phễu ở miệng chai 1 phần và phần đáy 2 phần.

Sử dụng bia với bột giặt là cách phổ thông được nhiều người áp dụng. (Ảnh: CNET) Đổ dung dịch đã hoà tan vào đáy chai, sau đó đặt phần miệng chai xuống sát dung dịch. Để hỗn hợp ở nơi có nhiều muỗi trong nhà. Muỗi sẽ tìm đến khi ngửi thấy hương bia và chìm trong hỗn hợp. Để đạt hiệu quả tối ưu, bạn nên kết hợp các mẹo diệt muỗi bằng bia với các biện pháp khác như giữ vệ sinh môi trường, sử dụng màn chống muỗi và các sản phẩm diệt côn trùng chuyên dụng. Theo VTCnews