Mẹo đánh bóng giày da không dùng xi

Bạn cần ra đường nhưng đôi giày lại bẩn và xi thì hết, các mẹo đánh bóng giày da không dùng xi sẽ giúp bạn "chữa cháy" trong tình huống khẩn cấp này. Đôi giày da sạch sẽ, bóng loáng sẽ giúp bạn thêm phần tự tin mỗi khi đi ra ngoài, đồng thời nhận được sự tôn trọng từ người khác. Các mẹo đánh bóng giày da không dùng xi

Trong trường hợp bạn cần ra ngoài ngay mà giày bị bẩn, hãy thử áp dụng các mẹo đánh bóng giày da không dùng xi nếu sản phẩm đánh bóng chuyên nghiệp đã hết. Đánh bóng giày da bằng vỏ chuối

Chất axit tannic trong vỏ chuối chín có tác dụng làm mềm và làm bóng da giày. Trước hết, bạn hãy lấy một chiếc áo phông cũ hoặc khăn mềm lau sạch bụi bẩn trên giày, rồi dùng mặt trong của vỏ chuối chín chà theo vòng tròn khắp bề mặt đôi giày. Cuối cùng, bạn sử dụng khăn khô mềm lau sạch vết chuối. Đây chính là cách đánh bóng giày da không dùng xi vô cùng nhanh chóng và hiệu quả.

Dùng vỏ chuối chà lên vết bẩn là cách hữu hiệu, tiết kiệm để đánh bóng giày. (Ảnh: Reddit) Mẹo đánh bóng giày da bằng kem đánh răng

Kem đánh răng không chỉ hỗ trợ làm sạch răng miệng mà còn có giúp bạn đánh bay các vết bẩn, khiến cho đôi giày trở nên sáng bóng. Đầu tiên, bạn dùng khăn hoặc bàn chải để làm sạch bụi bẩn trên giày, sau đó bôi đều kem đánh răng lên các vết bẩn. Sau 5 phút, bạn cầm bàn chải ướt đánh nhẹ vào các vùng bôi kem đánh răng. Cuối cùng, bạn lau sạch bề mặt bằng khăn mềm là đôi giày sẽ sạch đẹp như mới.

Dùng kem đánh răng cũng là mẹo đánh bóng giày da không dùng xi. (Ảnh: Ties) Sử dụng cồn hoặc rượu để đánh bóng giày

Đây là cách đánh bóng giày da không dùng xi hiệu quả nhưng ít người biết đến. Rượu hoặc cồn có khả năng tẩy cao nên dễ dàng xóa sạch những vết bẩn cứng đầu bám trên giày. Do nồng độ cồn cao có thể khiến bề mặt giày bị ảnh hưởng, bạn cần pha cồn với xà phòng hoặc dầu gội, chấm dung dịch này lên giày, sau đó dùng bàn chải chà sạch. Bạn cũng có thể pha loãng dung dịch cồn với nước rồi dùng bông rồi chà xát lên vết bẩn, cuối cùng dùng khăn ướt lau lại giày. Sử dụng gel vuốt tóc

Dùng gel vuốt tóc là cách đánh bóng giày da hiệu quả trong trường hợp bạn không có xi. Cũng giống như kem đánh răng, hoạt chất có trong gel vuốt tóc sẽ giúp cho đôi giày nhanh chóng căng bóng trở lại. Bạn cần bôi lượng gel vuốt tóc vừa đủ, dùng vải mềm chà xát nhẹ nhàng cho đến khi đôi giày trở nên sạch sẽ như mới. Khi không có xi, bạn có thể dùng gel vuốt tóc để đánh giày. (Ảnh: Insider) Cách bảo quản giày sau khi đánh bóng

Giày da tiếp xúc với nhiệt độ cao quá lâu sẽ rất dễ bị co lại và nứt. Vì thế, bạn nên để giày trong tủ, nơi thoáng mát, khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp. Không nên xếp chồng giày lên nhau vì những va chạm, cọ xát sẽ làm cho lớp da bị nhăn, bong tróc. Mỗi đôi giày nên ở một kệ, hai chiếc giày cách nhau khoảng cách vừa phải. Các mẹo trên chỉ là phương án cứu nguy khi bạn không may hết xi giày. Để giữ được một đôi giày luôn mới, đẹp, việc vệ sinh, đánh bóng bằng sản phẩm chuyên dụng rất quan trọng. Theo VTCnews