Bằng cách quan sát màu sắc, hình dáng, kích thước và kiểm tra độ cứng..., bạn có thể dễ dàng chọn được những quả dưa chuột tươi ngon, giòn ngọt và không bị đắng. Dưa chuột rất giàu vitamin và các khoáng chất tự nhiên mà không phải loại thực phẩm nào cũng có. Không chỉ là nguồn cung cấp dưỡng chất dồi dào, dưa chuột còn rất nhiều lợi ích tuyệt vời như giúp phòng ngừa ung thư, ổn định huyết áp, tốt cho răng miệng, tốt cho hệ tiêu hóa và chữa một số bệnh thông thường. Trong ẩm thực, dưa chuột có mặt trong nhiều món ăn lành mạnh như nộm, salad hoặc được ăn trực tiếp kèm với các món chính để chống ngán. Mẹo chọn dưa chuột đặc ruột, không bị đắng Mẹo chọn dưa chuột đặc ruột, không bị đắng. (Ảnh: Botanical Interests) Bạn có thể chọn được những quả dưa chuột ngon, đặc ruột và không bị đắng dựa trên các yếu tố sau: Màu sắc Màu sắc của dưa chuột có thể giúp bạn dễ dàng nhận biết chất lượng của chúng. Dưa chuột tươi, ngon thường có màu xanh đều, tươi sáng, không bị úa vàng hay xuất hiện đốm đen. Nếu bạn nhìn thấy những vết vàng, đốm đen hoặc phần thân dưa bị úa vàng thì có thể dưa đã bắt đầu già, bị xốp, có khả năng bị đắng. Dưa chuột có màu quá đậm có thể là dấu hiệu của việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá lâu, dễ bị đắng. Hãy chọn những quả dưa có màu xanh tươi, nhạt đều. Hình dáng và kích thước Quả dưa chuột ngon và đặc ruột thường có hình dáng thon dài, kích thước vừa phải, không quá lớn cũng không quá nhỏ. Dưa chuột quá lớn thường có nhiều hạt, ruột rỗng, khi ăn sẽ bị xốp và đắng. Hãy chọn những quả dưa chuột có kích thước trung bình, dài khoảng 10-15 cm. Phần đầu và đuôi của quả dưa không bị phình to, thon gọn đều từ đầu đến cuối. Đây là dấu hiệu quả dưa có phần ruột đặc và ít hạt, vị ngon ngọt hơn. Kiểm tra độ cứng Để chọn dưa chuột đặc ruột, không bị đắng, bạn nên kiểm tra độ cứng bằng cách nhẹ nhàng bóp vào bề mặt. Dưa chuột tươi thường có vỏ ngoài căng mọng, độ cứng vừa phải, không quá mềm hoặc quá cứng. Quả dưa chuột quá mềm có thể đã bị héo hoặc bắt đầu hỏng, trong khi những quả quá cứng có thể còn quá non. Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm tra xem bề mặt của quả dưa chuột có xuất hiện những vết lõm hay không. Những quả dưa có vết lõm có thể đã bị va chạm trong quá trình vận chuyển, dễ bị hư hỏng và ảnh hưởng đến chất lượng bên trong. Quan sát vỏ quả dưa Những quả dưa có gai nhỏ li ti thường tươi ngon, ruột còn đặc và ăn giòn ngọt. (Ảnh: Gardening) Vỏ của quả dưa chuột cũng là một yếu tố quan trọng giúp bạn nhận biết độ tươi ngon. Dưa chuột ngon thường có vỏ mịn, không vết xước hoặc lồi lõm. Những quả dưa có bề mặt nhăn nheo hoặc có vết xước, lồi lõm thường là dưa héo, già hoặc đã bị tác động mạnh trong quá trình vận chuyển. Hãy chú ý đến những quả dưa có gai nhỏ li ti trên bề mặt. Thường thì dưa chuột tươi và non sẽ có nhiều gai nhỏ, ruột còn đặc và ngọt. Tránh chọn những quả có vỏ trơn láng, bóng loáng vì chúng có thể đã được xử lý qua chất bảo quản hoặc bọc sáp để kéo dài thời gian bảo quản. Quan sát phần cuống Cuống dưa chuột cũng là một chỉ dấu để bạn biết được độ tươi mới của nó. Dưa chuột tươi thường có cuống xanh, chắc chắn và không bị héo úa. Nếu cuống dưa bị khô hoặc héo, có thể quả dưa đã được hái từ lâu và không còn tươi ngon. Ngoài ra, nếu cuống dưa bị rụng hoặc không còn chắc chắn, đó có thể là dấu hiệu dưa bị chín quá mức, dễ bị xốp và không còn độ giòn. Vì vậy, khi mua dưa chuột, bạn nên chú ý đến phần cuống để đảm bảo chất lượng của quả dưa. Chọn mua theo mùa Dưa chuột là loại rau củ quả dễ trồng và thu hoạch quanh năm. Tuy nhiên, dưa chuột thường có hương vị ngon nhất vào vụ chính, thường là vào mùa hè và mùa thu, khi dưa chuột ngọt và giòn nhất, ít bị đắng. Nếu mua dưa chuột trái mùa, bạn dễ gặp phải tình trạng dưa bị đắng, kém ngon, kém chất lượng do tác động của các loại thuốc bảo quản và kích thích tăng trưởng. Cách xử lý dưa chuột bị đắng Nếu không may mua phải dưa chuột bị đắng, bạn có thể sử dụng một số mẹo nhỏ để giảm vị đắng của nó. Trước tiên, bạn nên gọt bỏ lớp vỏ bên ngoài vì phần vỏ thường chứa nhiều chất gây đắng; sau đó cắt bỏ phần đầu của quả dưa chuột và dùng nó chà xát vào phần thân còn lại theo chuyển động tròn. Quá trình này làm quả tiết ra một chất nhầy màu trắng, từ đó làm giảm vị đắng. Ngâm dưa chuột trong nước muối loãng cũng là một cách hiệu quả để loại bỏ vị đắng. Nên ngâm trong khoảng 15-20 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch trước khi sử dụng. Theo VTC News