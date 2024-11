Thịt trái bơ rất mềm nên việc cắt bơ cho nhanh mà không bị nát là một thách thức đối với nhiều người. Quả bơ là một trong những loại thực phẩm hoàn hảo nhất thế giới. Nó có hương vị nhẹ, phù hợp với nhiều món ăn và công thức nấu ăn khác nhau. Nhưng do thịt bơ mềm, dễ bị dập nên việc cắt bơ nhanh mà không bị nát không hề dễ dàng. Áp dụng mẹo dưới đây, bạn sẽ tự tin hơn khi sử dụng bơ trong món ăn hàng ngày, đặc biệt là khi muốn dùng bơ để trang trí hoặc làm salad. Mẹo cắt trái bơ nhanh mà không bị nát Để cắt trái bơ nhanh mà không bị nát, trước hết bạn phải biết cách chọn bơ. Những quả có độ chín vừa phải - không quá mềm cũng không quá cứng - sẽ dễ cắt hơn và giữ được độ chắc, miếng bơ vuông vắn đẹp đẽ. Bơ chín vừa có màu vỏ hơi sẫm. Khi ấn nhẹ vào phần thân, bạn sẽ cảm nhận được độ đàn hồi. Nếu trái bơ quá mềm, phần thịt dễ nát khi cắt, còn nếu quá cứng, bơ sẽ không có vị béo ngậy, thậm chí bị đắng. Có thể kiểm tra độ chín của bơ bằng cách nhìn vào phần cuống. Nếu phần cuống đã chuyển màu nâu sẫm hoặc đen thì bơ có thể đã quá chín hoặc hư hỏng.

Mẹo cắt bơ nhanh mà không bị nát. (Ảnh: Yarden)

Các bước cắt trái bơ nhanh mà không bị nát: - Rửa sạch và lau khô trái bơ để loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn bám trên vỏ. Điều này giúp bảo vệ lớp thịt bơ bên trong khỏi nhiễm bẩn và đảm bảo an toàn cho sức khỏe. - Đặt trái bơ lên mặt phẳng hoặc trên tay, dùng dao cắt nhẹ nhàng từ phần cuống xuống đáy theo đường dọc của trái bơ. Xoay trái bơ sao cho lưỡi dao chạy dọc thân để tách làm hai phần đều nhau. Bạn có thể cảm nhận được khi lưỡi dao chạm vào hạt, lúc này hãy cẩn thận để không cắt quá mạnh, tránh làm dập nát thịt bơ. - Sau khi đã tách đôi quả bơ, bạn sẽ thấy phần hạt nằm giữa; dùng dao đặt ngang hạt và chọc nhẹ vào đó, xoay dao để hạt lỏng, tách ra khỏi thịt bơ rồi nhấc lên. Cách này giúp bạn lấy hạt ra dễ dàng mà không làm hư hỏng phần thịt xung quanh. - Có hai cách để cắt lát bơ tùy thuộc vào mục đích sử dụng của bạn, đó là cắt lát hoặc cắt hạt lựu trực tiếp trong vỏ bơ để có những lát bơ đẹp mắt mà không cần phải bóc vỏ trước. Nếu cắt lát, bạn dùng dao nhọn để cắt nhẹ nhàng từng lát dọc hoặc ngang trong phần thịt bơ, tùy theo độ dài lát mà bạn muốn. Đừng cắt quá sâu để không làm rách vỏ bơ. Nếu cắt hạt lựu, bạn hãy tạo các đường cắt dọc và ngang để chia thịt bơ thành các miếng vuông nhỏ. Nếu bạn muốn sử dụng toàn bộ thịt bơ mà không bị nát, hãy dùng muỗng lớn, nạo sát phần vỏ bơ và lấy toàn bộ phần thịt ra ngoài. Khi đó, bạn có thể dễ dàng cắt thành lát theo ý muốn. - Nếu bạn đã cắt bơ thành các miếng nhỏ nhưng vẫn muốn giữ nguyên hình dạng, hãy dùng muỗng hoặc thìa nạo nhẹ nhàng để lấy phần thịt ra ngoài. Cẩn thận để không làm nát các miếng bơ vừa cắt. Sau đó, bạn có thể dùng tay nhẹ nhàng xếp các lát bơ lại với nhau. Sau khi áp dụng mẹo cắt trái bơ nhanh mà không bị nát trên đây, bạn có thể dùng bơ để trang trí các món ăn như salad, sushi hoặc ăn kèm bánh mỳ. Chỉ cần một chút tỉ mỉ và kiên nhẫn, bạn có thể dễ dàng giữ được hình dáng nguyên vẹn của từng lát bơ, giúp món ăn trở nên đẹp mắt và hấp dẫn hơn. Cách bo quản bơ đã cắt



Bơ rất dễ bị thâm khi tiếp xúc với không khí do quá trình ôxy hóa. Dưới đây là một số cách giúp bảo quản bơ đã cắt: - Đậy kín hoặc bọc màng bọc thực phẩm: Sau khi cắt bơ, hãy dùng màng bọc thực phẩm bọc kín và bảo quản trong tủ lạnh. Đảm bảo không khí không lọt vào để bơ không bị thâm. - Để bơ trong hộp kín và thêm một lát chanh: Bạn có thể đặt lát bơ trong hộp kín và thêm một lát chanh bên cạnh để giúp giữ bơ tươi và tránh bị ôxy hóa. - Dùng hành tây: Đặt một vài miếng hành tây cắt nhỏ vào hộp chứa bơ, hành tây có khả năng giảm quá trình ôxy hóa của bơ.

Theo VTC News