Nếu bạn còn e ngại mất thời gian cho việc loại bỏ vỏ nho thì đừng bỏ qua meọ bóc vỏ nho chỉ bằng một chiếc tăm dưới đây. Mẹo bóc vỏ nho dễ dàng chỉ bằng một chiếc tăm. (Nguồn: @nutrinnature) Nho vừa ngon vừa giàu dinh dưỡng nên được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, việc bóc vỏ nho thường khiến không ít người ái ngại vì sự nhỏ nhắn và trơn trượt của chúng. Đừng lo, chỉ với một chiếc tăm, bạn có thể bóc vỏ nho một cách nhanh chóng và dễ dàng. Mẹo bóc vỏ nho bằng một chiếc tăm Trước hết, bạn hãy rửa sạch quả nho dưới vòi nước để loại bỏ bụi bẩn và hóa chất (nếu có), để ráo nước hoặc dùng khăn giấy thấm nhẹ nhàng rồi nhẹ nhàng tách từng quả nho ra khỏi chùm. Điều này giúp bạn dễ dàng thao tác hơn khi bóc vỏ. Bạn lấy chiếc tăm nhọn rạch một đường từ cuống xuống đáy quả theo đường dọc, tiếp tục rạch một đường theo góc 45 độ chạy từ cuống xuống đáy quả, sau đó tách vỏ từ góc cắt của hai đường vừa rạch rồi bóc phần thịt nho ra là xong

Dùng tăm rạch một đường từ cuống xuống đáy quả. (Ảnh chụp màn hình)

Tách vỏ từ góc cắt của hai đường vừa rạch, rồi bóc phần thịt nho. (Ảnh chụp màn hình) Nếu vỏ không bong ra ngay trong lần đầu, bạn hãy kiên nhẫn xoay quả nho và thử lại từ các góc độ khác nhau. Sau khi bóc vỏ nho bằng tăm, bạn có thể dùng ăn ngay hoặc chế biến thành các món khác như salad, nước ép hoặc dùng trang trí cho bánh ngọt. Lợi ích của mẹo bóc vỏ nho bằng tăm Phương pháp này không đòi hỏi bất kỳ dụng cụ phức tạp nào ngoài một chiếc tăm, ai cũng có thể thực hiện một cách dễ dàng và nhanh chóng. Không giống như một số cách bóc vỏ nho khác có thể làm dập quả, việc sử dụng tăm giúp giữ nguyên hình dáng và độ mọng nước của quả nho. Với mẹo bóc vỏ nho bằng một chiếc tăm, bạn có thể bóc một lượng lớn nho trong thời gian ngắn, rất tiện khi cần chuẩn bị trái cây cho các bữa tiệc hoặc sự kiện. Cách chọn quả nho tươi ngon Việc chọn được những chùm nho ngon, tươi và an toàn không phải lúc nào cũng dễ dàng. Dưới đây là những bí quyết giúp bạn chọn nho ngon do chuyên gia gợi ý. Quan sát vẻ ngoài Khi mua nho, hãy chọn những chùm có màu sắc đồng đều. Đối với nho xanh, nên chọn những chùm màu xanh ngọc nhạt; còn nho đỏ và nho đen nên có màu sắc đậm và đều màu. Màu sắc là một chỉ dấu cho thấy nho đã chín đúng độ và nhiều hương vị. Chọn những trái nho có vỏ căng bóng. Tránh những quả có bề mặt nhăn nheo vì chúng thể hiện nho đã mất nước và không còn tươi ngon.

Chọn nho tươi ngon phụ thuộc nhiều yếu tố. (Ảnh: Food Network) Kiểm tra độ cứng Những trái nho ngon thường có độ cứng nhất định, không quá mềm cũng không quá cứng. Hãy thử nhẹ nhàng bóp từng trái, nếu thấy cứng vừa phải, không có dấu hiệu bị dập nát thì đó là nho chất lượng. Mùi hương tự nhiên Nho tươi ngon thường có mùi hương ngọt tự nhiên. Tránh những chùm nho có mùi lạ hoặc quá nồng, điều này có thể là dấu hiệu của việc sử dụng hóa chất bảo quản. Kiểm tra cuống nho Cuống nho tươi sẽ có màu xanh và dễ uốn cong. Những chùm nho có cuống khô đôi khi đã được hái và bảo quản lâu, nên chất lượng sẽ giảm đi nhiều. Cân nhắc nguồn gốc Ưu tiên chọn nho có nguồn gốc rõ ràng, tốt nhất là các sản phẩm hữu cơ hoặc đến từ các nông trại uy tín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo VTCnews