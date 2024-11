Áp dụng những mẹo bóc trứng không chạm tay, mẹo bóc trứng nhanh và dễ dưới đây, bạn sẽ cảm nhận được công việc nấu nướng trở nên thuận tiện, dễ dàng hơn thế nào. Biết cách bóc trứng mà không chạm tay vào bề mặt lòng trắng, bạn sẽ đảm bảo chất lượng vệ sinh cho thực phẩm này. Ngoài ra, một số mẹo bóc trứng nhanh và đơn giản khác cũng sẽ đem lại sự thuận tiện cho công việc nội trợ. Mẹo bóc trứng không chạm tay Chiếc lọ thủy tinh có nắp đậy giúp bóc vỏ trứng nhanh chóng mà không cần chạm tay vào, lại giữ nguyên hình dáng của trứng. Bạn có thể bóc nhiều quả trứng cùng một lúc nếu có chiếc lọ lớn. Trước tiên, bạn cho trứng đã luộc chín vào một lọ thủy tinh sạch, đổ một ít nước lạnh vào lọ để tăng lực ma sát. Đậy kín nắp và lắc nhẹ lọ khoảng 5-10 lần. Vỏ trứng sẽ tự động bong ra và bạn có thể dễ dàng lấy trứng ra để ăn mà không cần phải bóc từng mảnh vỏ.

Dùng lọ thủy tinh có nắp đậy là cách hiệu quả để bóc trứng nhanh mà không cần chạm tay vào. (Ảnh: Tastemade UK) Một mẹo bóc trứng không chạm tay rất dễ thực hiện khác là dùng thìa. Cách này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn giữ nguyên hình dáng của trứng. Ngoài ra, khi dùng thìa để bóc, bạn sẽ không lo vỏ trứng bị vỡ vụn và dính vào lòng trắng.

Dùng thìa là mẹo bóc trứng không chạm tay rất dễ thực hiện; bạn sẽ không lo vỏ bị vỡ vụn và dính vào lòng trắng. (Ảnh: The Cooking Dish) Đầu tiên, bạn đập nhẹ một đầu quả trứng để tạo một vết nứt nhỏ; dùng thìa chọc vào điểm nứt đó và nhẹ nhàng xoay thìa dưới lớp vỏ trứng để tách lòng trắng ra khỏi vỏ. Từ từ di chuyển thìa quanh bề mặt trứng cho đến khi vỏ hoàn toàn rời ra. Một số mẹo bóc trứng dễ và nhanh Sử dụng nước đá: Ngâm trứng trong nước đá sau khi luộc là một trong những cách bóc trứng nhanh được nhiều người áp dụng. Sau khi luộc chín trứng, bạn hãy lập tức vớt ra, cho vào bát nước đá lạnh, ngâm trong khoảng 5-10 phút. Đến khi trứng nguội, bạn có thể dễ dàng bóc trứng bằng cách dùng tay lắc nhẹ bát, lớp vỏ sẽ bong ra nhanh chóng. Khi trứng được ngâm trong nước đá, lòng trắng sẽ co lại, tách khỏi lớp vỏ và giúp bóc trứng dễ dàng hơn. Bằng cách này, bạn có thể bóc trứng nhanh chóng mà không lo lòng trắng bị dính vào vỏ. Lăn trứng: Phương pháp này tạo ra các vết nứt đồng đều trên vỏ, giúp bạn dễ dàng bóc trứng mà không làm vỡ lòng trắng. Trứng sau khi luộc xong cần được vớt ra cho vào bát nước lạnh. Bạn để trứng nguội bớt rồi lấy ra, đặt lên một mặt phẳng như bàn ăn hoặc bàn bếp, nhẹ nhàng lăn trứng dưới lòng bàn tay để vỏ nứt đều xung quanh. Lúc này, bạn nhấc quả trứng lên và có thể dễ dàng kéo lớp vỏ ra khỏi lòng trắng mà không cần dùng tay để tách từng lớp vỏ. Những lợi ích của trứng với sức khỏe Bảo vệ chức năng não: Trứng rất giàu choline, dưỡng chất quan trọng cho sức khỏe não bộ, tham gia vào quá trình phát triển và duy trì chức năng nhận thức. Tình trạng thiếu choline có thể dẫn đến các vấn đề về thần kinh và suy giảm nhận thức. Việc ăn trứng thường xuyên giúp bảo vệ và tăng cường sức khỏe não bộ. Phòng ngừa ung thư: Choline trong trứng còn có khả năng giảm nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ. Giúp xương chắc khỏe: Trứng cung cấp lượng canxi và vitamin D cần thiết cho sự phát triển của xương. Lượng canxi trong một quả trứng tương đương với một thìa dầu cá, còn vitamin D giúp cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn, từ đó tăng cường sức khỏe xương. Giảm căng thẳng và lo âu: Trứng chứa 9 loại axit amin thiết yếu, tác dụng điều chỉnh sản xuất serotonin – chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác vui vẻ, thư giãn. Do đó, việc ăn trứng có thể giúp giảm căng thẳng và lo âu hiệu quả. Hỗ trợ giảm cân: Đối với những ai muốn kiểm soát cân nặng, trứng là thực phẩm hữu ích. Trứng tạo cảm giác no lâu, giúp giảm thèm ăn và hỗ trợ quá trình giảm cân. Theo VTCnews