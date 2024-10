Lúa nếp non phải qua nhiều công đoạn chế biến kỳ công, tỉ mỉ mới thành cốm, thế nhưng việc bảo quản cốm tươi lại không dễ dàng. Cốm tươi là thức quà quý của mùa thu với hương thơm thanh nhẹ, tinh tế và vị ngọt ngào chỉ có ở lúa nếp non. Nếu bảo quản không tốt, cốm tươi rất nhanh bị khô và mất đi hương vị nguyên bản. Các mẹo bảo quản cốm tươi hiệu quả Dưới đây là một số mẹo hữu ích để bảo quản cốm tươi hiệu quả.

Cốm tươi là loại thực phẩm thơm ngon nhưng cũng rất khó bảo quản. (Ảnh: Asia King Travel) Bảo quản ở nhiệt độ thích hợp Cốm tươi nên được bảo quản ở nhiệt độ thấp để đảm bảo độ tươi ngon. Nhiệt độ lý tưởng để bảo quản cốm là từ 0 độ C đến 4 độ C. Bạn có thể cho cốm vào ngăn mát tủ lạnh. Trước khi bảo quản, bạn cần tránh để cốm tiếp xúc trực tiếp với nước, vì độ ẩm có thể làm hỏng sản phẩm nhanh chóng. Bảo đảm bọc kín Hộp đựng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo quản cốm tươi. Hộp phải kín có thể ngăn chặn không khí và độ ẩm xâm nhập. Hộp nhựa trong suốt hoặc hộp thủy tinh có nắp đậy đều là lựa chọn tốt. Trước khi đóng hộp, hãy chắc chắn rằng hộp đã khô ráo hoàn toàn để tránh ẩm mốc. Sẽ tốt hơn nếu bạn gói cốm tươi trong lá sen rồi mới đặt vào hộp hoặc túi nylon cho vào tủ bảo quản, lá có độ ẩm ôm sát những hạt cốm sẽ giữ nước cho cốm tốt hơn, đồng thời tăng hương thơm cho cốm. Sử dụng túi hút chân không Một mẹo hữu ích khác để bảo quản cốm tươi là sử dụng túi hút chân không. Phương pháp này giúp loại bỏ không khí bên trong túi, giảm thiểu sự ôxy hóa và kéo dài thời gian bảo quản. Nếu bạn không có máy hút chân không thì có thể nén cốm vào túi zip và đẩy hết không khí ra ngoài trước khi đóng kín. Tránh để cốm gần thực phẩm khác Một điều cần lưu ý khi bảo quản cốm tươi là không nên để gần các thực phẩm có mùi mạnh. Cốm rất dễ hấp thụ mùi từ các thực phẩm khác, điều này sẽ làm giảm chất lượng, hương vị của nó. Hãy giữ cốm tươi ở nơi riêng biệt trong tủ lạnh, tránh tiếp xúc với hành, tỏi hay thực phẩm có mùi nặng.

Cốm cần được bảo quản riêng biệt tránh tiếp xúc các thực phẩm có mùi mạnh. (Ảnh: Asia King Travel) Chú ý khi bảo quản cốm tươi Cốm tươi thường chỉ có thể bảo quản từ 3 đến 5 ngày trong ngăn mát tủ lạnh. Sau khoảng thời gian này, hương vị và chất lượng của cốm sẽ giảm sút. Do đó, tốt nhất là bạn nên sử dụng cốm tươi càng sớm càng tốt sau khi mua. Nếu không thể sử dụng ngay, hãy cân nhắc đến việc chia nhỏ và bảo quản từng phần, tránh việc mở ra mở vào nhiều lần gây hỏng hoặc giảm hương vị. Khi mua cốm về mà không dùng ngay, bạn cần để nơi khô ráo, tránh bị ẩm, mốc. Bạn cũng có thể cất trữ cốm trong ngăn đá, nhưng khi bỏ ra ăn sẽ không thể ngon bằng cốm bảo quản ngăn mát. Cốm tươi có thể được sử dụng trong nhiều món khác nhau, từ bánh cốm truyền thống, xôi cốm, chè cốm đến các món tráng miệng sáng tạo khác. Hãy tìm hiểu và thử nghiệm các công thức chế biến khác nhau để tận dụng tối đa hiệu quả của cốm, mang đến những trải nghiệm ẩm thực phong phú. Bạn nên mua vào buổi sáng khi cốm mới vừa ra lò, hạt cốm ngon, dẻo, có mùi hương thơm đặc trưng, hấp dẫn. Cốm bán buổi chiều thường là cốm để lại từ sáng, ở ngoài hơn nửa ngày nên ít nhiều đã mất đi mùi vị. Bảo quản cốm tươi không hề khó khăn nếu bạn nắm rõ các mẹo trên. Chọn mua cốm chất lượng tốt, bảo quản đúng cách và sử dụng hợp lý, bạn sẽ giữ được hương vị nguyên bản của món ăn truyền thống này. Theo VTCnews