Megan Fox uống 12 ly nước mỗi ngày để chống lão hóa da

Megan Fox là một trong những nữ diễn viên có phong cách thời trang ấn tượng và quyến rũ của Hollywood. Để sở hữu vóc dáng cân đối, làn da mịn màng ở ngưỡng U40, người đẹp ưu tiên lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống khoa học và các bước dưỡng da cơ bản để chống lại tác động lão hóa.

Chú trọng làm sạch da

Megan Fox đặc biệt quan trọng việc làm sạch da mỗi ngày, cô thường tắm trong thời gian ngắn và làm sạch da mặt thường xuyên. Theo nữ diễn viên, việc giữ cho làn da sạch sẽ là cần thiết để ngăn ngừa tắc nghẽn lỗ chân lông và các vấn đề về cấu trúc da. Quy trình rửa mặt và tắm của Megan Fox diễn ra khá ngắn gọn và đơn giản.

Người đẹp cho biết tắm lâu và sử dụng nước nóng sẽ khiến da khô do bị mất lượng dầu tự nhiên. Megan Fox cũng khuyên chị em nên giới hạn thời gian tắm và tắm từ 5 - 10 phút để giúp chữa lành, không làm mất lớp dầu tự nhiên, ngăn ngừa tình trạng da khô.

Cấp ẩm cho làn da

Megan thường sử dụng dầu hạt nho để cung cấp cho da chất chống ôxy hóa. Ngoài ra, dầu hạt nho còn chứa beta-carotene, vitamin C, D và E, giúp bảo vệ làn da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường. Megan thích cảm giác nhẹ nhàng, không nhờn của dầu hạt nho nên đây l sản phẩm chống lão hóa không thể thiếu trong quy trình dưỡng da mỗi ngày.

Megan sống theo phương châm ''less is more'' (càng ít càng tốt), cô cũng kết hợp điều đó vào thói quen làm đẹp của mình. Nữ diễn viên thường chọn các phương pháp chống lão hóa đơn giản mà hiệu quả cao, trong đó kem dưỡng ẩm cũng không ngoại lệ.

Dùng serum vitamin C chống lão hóa

Megan Fox duy trì thói quen sử dụng huyết thanh mắt có công thức vitamin C để làm sáng, đánh thức làn da và cấp ẩm cho vùng da mắt mỏng manh, đồng thời giảm thiểu nếp nhăn. Công thức serum chứa vitamin C cũng tăng cường việc sản xuất collagen, điều này rất cần thiết để thúc đẩy tái tạo làn da, cải thiện độ đàn hồi.

Chế độ ăn uống lành mạnh

‎Megan Fox thực hiện một chế độ ăn uống khoa học và kế hoạch tập thể dục đều đặn mỗi ngày. Cô đặt mục tiêu giữ cho cơ thể ở trạng thái khỏe mạnh bằng cách tránh ngũ cốc, các loại đậu và thực phẩm chế biến sẵn.

Thay vào đó, Megan ưu tiên ăn trắng trứng, cá hồi, hạnh nhân, sinh tố, trái cây tươi và rau theo mùa, chia nhỏ bữa ăn thành 5 bữa mỗi ngày. Megan cho biết cá hồi là một siêu thực phẩm chống lão hóa chứa nhiều chất chống oxy hóa và axit béo omega-3 giúp da giữ được độ ẩm. Bên cạnh đó, trái cây tươi và rau quả có tác dụng bảo vệ da bằng chất chống oxy hóa, nuôi dưỡng sâu ở cấp độ tế bào.

Uống nhiều nước cấp ẩm cho da

‎Megan uống 10-12 ly nước mỗi ngày để duy trì làn da đủ nước, rạng rỡ và vóc dáng săn chắc. Uống nước cũng giúp cơ thể loại bỏ các độc tố, làm giảm nguy cơ nổi mụn, sản xuất dầu thừa và tình trạng lão hóa sớm. Ngoài nước lọc, Megan bổ sung thêm các loại nước ép trái cây, không thêm đường để giữ dáng và làn da khỏe đẹp.

Thu Vân(theo HP)