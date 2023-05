Mê đi đảo, Lý Sơn không làm nữ du khách thất vọng vì cảnh đẹp, nước trong xanh...

Mùa hè đã đến, khám phá biển đảo là xu hướng du lịch được nhiều du khách hướng đến. Lý Sơn là một địa điểm thú vị dành cho du khách trong dịp này. Nguyễn Thục Linh đã cho phép bản thân được nghỉ ngơi 4 ngày tuyệt vời ở Lý Sơn với nhiều trải nghiệm hấp dẫn.

Với Linh, chuyến đi Lý Sơn này quá ưng ý vì được thời tiết ủng hộ nên đi điểm nào cũng xinh đẹp và cảm nhận được tất cả những điều tuyệt vời nhất.

“Cảnh vật khỏi phải bàn, nước biển đẹp lắm. Mình đi ngày nào cũng có bình minh và hoàng hôn. Đồ ăn trên đảo khá ngon, hải sản tươi và giá cả phải chăng. Người dân vô cùng thân thiện. Ví dụ như mình nhờ chị chủ home ở Đảo Bé đặt giúp tàu, xe…, chị ấy sẵn sàng giúp đỡ...”, cô nàng sinh năm 1999 nói với Tạp chí Du lịch TP HCM.

Lý Sơn xinh đẹp níu chân du khách.

Ở Lý Sơn, cô nàng ấn tượng nhất với Bãi Ngang ở Đảo Bé. Ở đây, nước biển vô cùng đẹp và thật sự khiến du khách này chỉ muốn ngắm mãi. Ở Bãi Ngang còn có các hoạt động như chèo SUP, lặn ngắm san hô… cho mọi người trải nghiệm. Còn Đảo Lớn, Linh thích nhất núi Thới Lới. Đứng ở đây có nhiều góc đẹp và có thể ngắm toàn cảnh Đảo Lớn.

“Kỷ niệm nhớ nhất có lẽ là khi mình từ Đảo Bé chuẩn bị về Đảo Lớn bị gió to, cano không chạy luôn, suýt nữa bị ở lại Đảo Bé. Sau đó, mình phải đi thuyền gỗ ra Đảo Lớn. Vì gió to nên sóng cũng lớn, mình chỉ dám nằm im trong tàu gỗ vì say. Cũng may là vẫn ra được Đảo Lớn và đi chơi đúng timeline. Mọi người đi Lý Sơn nhớ check thời tiết kĩ kẻo không có tàu về”, cô gái quê ở Lào Cai chia sẻ.