MCK làm gì khi lộ ảnh nhạy cảm?

Thông tin MCK lộ ảnh riêng tư nhạy cảm đang gây xôn xao dư luận. MCK là rapper gen Z không quá xa lạ với công chúng. Sau khi bước ra từ cuộc thi Rap Việt, MCK dần khẳng định tên tuổi, màu sắc riêng, dù đôi khi vướng phải tranh cãi. Mới đây, tên của MCK bất ngờ xuất hiện tràn lan ở các hội nhóm, fanpage bàn chuyện showbiz với dòng nội dung: "Cái tên được nhiều người tìm kiếm nhất lúc này: MCK". Theo thống kê trên Google, có hơn 50 nghìn lượt nhắc tên MCK chỉ trong gần 15 giờ, tính từ tối 5/11 đến trưa 5/11. Với loạt chi tiết bất thường này, cư dân mạng thắc mắc không rõ chuyện gì đang xảy ra khiến MCK trở thành tâm điểm như thế kia. Bên dưới các bình luận, chủ đề trên Threads cho biết lý do liên quan đến chuyện MCK bị lộ hình ảnh nhạy cảm. Thông tin trên lập tức gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều netizen cũng thẳng thắn chỉ trích những người đang cố gắng tìm cách lan truyền hoặc "xin link, xin ảnh" những hình ảnh nhạy cảm để "câu like", và cho rằng đây là hành động gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, danh dự của nghệ sĩ.

Thông tin MCK lộ ảnh nhạy cảm gây xôn xao Về phía MCK, sau khi bị lộ hình ảnh bị cho là nhạy cảm, MCK dường như không có ý định biến mất hay để sự cố ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Khuya 5/11 và rạng sáng 6/11, anh đích thân đăng liên tiếp 2 story trên Instagram cá nhân giữa lùm xùm. Trong đó, một story là video có cảnh chiến đấu của 2 võ sĩ với chú thích: Vào thời điểm tuyệt vọng là lúc cần những biện pháp tuyệt vọng" , một story là bức hình mặc nội y đứng trước gương cùng dòng chữ "for my pride" - cho niềm tự hào của tôi. Động thái này của nam rapper càng khiến cư dân mạng bàn tán, nhận nhiều ý kiến tranh cãi về “cách MCK phản ứng”. MCK tên thật Nghiêm Vũ Hoàng Long, sinh năm 1999. Anh nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Rap Việt. Ở Rap Việt, MCK được các huấn luyện viên đánh giá cao khả năng chơi rap melody với loạt hit bắt tai như Giàu vì bạn, sang vì vợ, Va vào giai điệu này, Dân xóm chơi. Dù không trở thành quán quân hay á quân nhưng sau cuộc thi, MCK lại khá bùng nổ với nhiều sản phẩm "triệu view". Bước ra khỏi sân chơi gameshow, MCK ngày càng phát triển về âm nhạc, chuyên về melodic rap/Rn'B. Anh có nhiều sản phẩm được chú ý như Anh đã ổn hơn, Đìu anh luôn giữ kín trong tym (tlinh), Mộng yu, Đánh đổi, Buồn hay vui (kết hợp với Obito) hay album 99%. Vào tháng 7/2024, MCK gây chú ý với diện mạo khác lạ cạo sạch lông mày, đeo chocker da, mặc áo ba lỗ đen khoe cánh tay xăm kín. Nam rapper còn có với màn giao lưu không giống ai ở tại sự kiện: "Đứng ở dưới thì nhảy mạnh lên. Ai sợ thì đi về". Khoảnh khắc này của rapper sinh năm 1999 đã nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Theo Người Đưa Tin