MC Vĩnh Phú dẫn dắt sự kiện âm nhạc quy tụ 16 ca sĩ, nhóm nhạc Việt - Hàn

Theo đó, mỗi nhóm nhạc sẽ biểu diễn 4 ca khúc. Nhóm The Wind với bài Island (Hòn đảo) sôi động, trong khi Kim Jongdae (nghệ danh Chen) sẽ mang tới các ca khúc Beautiful Goodbye (Lời tạm biệt đẹp đẽ), Hold you tight (Ôm em thật chặt), Shall we? (Chúng ta sẽ), Best luck (May mắn nhất).

Kim Minseok (nghệ danh Xiumin) với Daisy (Hoa cúc), Serenity (Thanh bình), Beyond (Vượt khỏi giới hạn) và Brand New (Mới tinh). Trong khi đó, nhóm Infinite chọn I Got You (Bên cạnh bạn), New Emotions (Cảm xúc mới), Be Mine (Hãy là của anh) và Paradise (Thiên đường).