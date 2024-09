MC quốc dân Yoo Jae Suk bị điều tra

Kết quả của cuộc điều tra, rà soát chuyên sâu đối với MC đình đám của showbiz Hàn Quốc vừa được công bố. Ngày 20/9, tờ Wikitree đưa tin MC hàng đầu showbiz Hàn Quốc Yoo Jae Suk đã trải qua 1 cuộc điều tra thuế chuyên sâu. Theo đó, vào tháng 6/2023, Cục điều tra Văn phòng Thuế Gangnam thuộc Cục Thuế Quốc gia Seoul, Hàn Quốc đã thanh ra, rà soát toàn bộ thu nhập cá nhân cũng như việc thu mua bất động sản của Yoo Jae Suk. Cuộc điều tra này diễn ra sau khi nam MC chi hàng chục tỷ won tiền mặt để mua liên tiếp bất động sản hạng sang trong thời gian ngắn. Đánh giá đây hành động bất thường, vì vậy, Cục thuế Quốc gia Hàn Quốc chỉ đạo cấp dưới tiến hành điều tra đặc biệt đối với trường hợp của Yoo Jae Suk. Kết quả điều tra xác định Yoo Jae Suk minh bạch trong vấn đề thu chi và không phát hiện bất kỳ dấu hiệu trốn thuế nào của nam nghệ sĩ. 1 quan chức của Cục điều tra Văn phòng Thuế Gangnam (Hàn Quốc) thậm chí còn nêu gương MC quốc dân trên truyền thông: "Chúng tôi không tìm ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Yoo Jae Suk gian lận thuế quan, kể cả lỗi kê khai giấy tờ. Không quá lời khi nói rằng người đóng thuế đầy đủ cũng có thể được xem là báu vật quốc gia. Mọi người biết đấy bất kỳ người nổi tiếng nào bị nghi ngờ trốn thuế cũng sẽ bị vạch trần trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tôi hy vọng sẽ thêm nhiều Yoo Jae Suk nữa trong giới giải trí". Theo truyền thông Hàn Quốc, Yoo Jae Suk có thể được xem là trường hợp ngoại lệ của Kbiz khi an toàn vượt qua cuộc điều tra thuế gắt gao.

Yoo Jae Suk trải qua cuộc điều tra thuế chuyên sâu và được xác định không có dấu hiệu trốn thuế Sinh năm 1972, Yoo Jae Suk được mệnh danh là MC quốc dân của giới giải trí xứ Hàn với vai trò quan trọng trong nhiều chương trình hấp dẫn như: Happy Together, Family Outing, Running Man, Hangout with Yoo, You Quiz On The Block... Nam MC đình đám này cũng liên tục đứng đầu bảng xếp hạng giá trị danh tiếng nghệ sĩ giải trí tạp kỹ do Viện Nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc thống kê hàng tháng. Được biết, Yoo Jae Suk đứng thứ 6 trong danh sách những người có thu nhập cao nhất Hàn Quốc. Chỉ riêng thu nhập hàng năm của Yoo Jae Suk ước tính đã gần 10 tỷ Won (gần 200 tỷ đồng). Vào giữa năm 2023, Yoo Jae Suk gây choáng khi chi 3 tỷ Won (gần 56 tỷ đồng) để trở thành cổ đông lớn thứ 3 của Antenna - công ty con thuộc Kakao Entertainment. Antenna được thành lập bởi Yoo Hee Yeol và quản lý rất nhiều nghệ sĩ lớn như: Yoo Jae Suk, Jung Jae Hyung, Lucid Fall, Kwon Jin Ah, Lee Jin Ah và Lee Mi Joo. Anh còn mua 2 bất động sản với giá trị lần lượt là 11,6 tỷ won (216 tỷ đồng) và 8,2 tỷ won (hơn 160 tỷ đồng). Tất cả đều được Yoo Jae Suk trả bằng tiền mặt. Điều này thể hiện tài chính ấn tượng của nam MC đình đám nhất xứ Hàn.

Yoo Jae Suk đứng thứ 6 trong danh sách nghệ sĩ có thu nhập cao nhất showbiz Hàn Quốc Tham gia 1 chương trình truyền hình, Yoo Jae Suk từng được nam MC Jo Se Ho hỏi rằng liệu tài sản của anh có nhiều hơn tiền thưởng 45,6 tỷ Won (850 tỷ đồng). Lúc này nam MC quốc dân chỉ biết cười. Ngay sau đó, trên mạng xôn xao trước nghi vấn Yoo Jae Suk sở hữu khối tài sản lên tới 1.000 tỷ Won (trên 18.000 tỷ đồng). Trước đồn đoán nắm trong tay nghìn tỷ, nam nghệ sĩ không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận.

Dân tình đồn đoán MC quốc dân này sở hữu khối tài sản 1.000 tỷ