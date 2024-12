MC Anh Tuấn gây sốt

MC Anh Tuấn cùng ca sĩ Bằng Kiều trình diễn phần mở màn tiết mục "Dẫu có lỗi lầm" trong concert Anh trai vượt ngàn chông gai tối 14/12 ở Hưng Yên. Tiết mục được fan hưởng ứng nhiệt tình, MC Anh Tuấn được khen vì nhiều tài lẻ. Your browser does not support the video tag.

MC Anh Tuấn đệm đàn cello trong màn trình diễn Dẫu có lỗi lầm. Video: Tú Oanh. Trong concert Anh trai vượt ngàn chông gai tối 14/12, MC Anh Tuấn bất ngờ tham gia một tiết mục. Anh kéo đàn cello, cùng anh tài Bằng Kiều mở màn ca khúc Dẫu có lỗi lầm. Màn trình diễn kéo dài gần một phút. Ca khúc này được người hâm mộ gọi là "thánh ca" của concert.

Phần trình diễn của MC Anh Tuấn và ca sĩ Bằng Kiều. Trên mạng xã hội, những video về màn trình diễn của MC Anh Tuấn nhận hàng nghìn lượt tương tác. Người hâm mộ bình luận: "Đúng là anh tài thứ 34 của chương trình", "MC Anh Tuấn là một phần không thể thiếu của Anh trai vượt ngàn chông gai", "Nhã nhặn, lịch thiệp, hào hoa. MC Anh Tuấn quá tài năng"... Nhiều khán giả ghen tỵ khi tiết mục này không xuất hiện trong concert đầu tiên tại TPHCM. MC Anh Tuấn cũng nhiều lần bày tỏ tình cảm với người hâm mộ Anh trai vượt ngàn chông gai. Sau concert ở TPHCM cuối tháng 10, MC Anh Tuấn tâm sự: "Nhiều đêm khi ở trường quay về, cầm trong tay những món quà nhỏ do các bạn làm tặng mà mình cứ rưng rưng. Có bạn nói thức đêm để làm tặng các nghệ sĩ, có bạn thì dường như có gì mang theo cũng đem tặng luôn... Biết ơn các Gai Con (tên fan của game show - PV) nhiều vì mặc dù chẳng thi thố gì, cũng chẳng vất vả và tài năng như các anh tài khác nhưng vẫn được các Gai Con gọi bằng cái tên đầy quý mến - anh tài 34".

MC Anh Tuấn chơi cello trong đêm nhạc tưởng nhớ nghệ sĩ Trần Lập. MC Anh Tuấn tên đầy đủ là Vũ Anh Tuấn, được mệnh danh là MC không tuổi của VTV vì vẻ ngoài phong độ. Tên tuổi của anh gắn liền với nhiều chương trình âm nhạc nổi tiếng như Trò chơi âm nhạc, Bài hát Việt, Quán thanh xuân, Giai điệu kết nối... Anh Tuấn đang làm host của chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Anh Tuấn có bố là Giáo sư âm nhạc, Nhà giáo nhân dân Vũ Hướng. Anh theo học cello chính quy tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam). Nam MC còn có khả năng chơi guitar, organ... Ca sĩ Bằng Kiều là bạn thân của MC Anh Tuấn, từng thán phục Anh Tuấn là "cao thủ cello". Theo Tiền Phong