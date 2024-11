Mbappe lên tiếng ‘cướp’ vị trí Vinicius trong trận Real Madrid thắng to

Kylian Mbappe tuyên bố không quan tâm vai trò cụ thể, sau khi chiếm vị trí của Vinicius trong trận Real Madrid thắng Leganes 3-0. Real Madrid tiến về phía nam thủ đô để làm khách của Leganes ở vòng 14 La Liga với một điều đặc biệt: lần đầu tiên trong 18 trận đấu của mùa giải, Kylian Mbappe xuất phát bên cánh trái. Mbappe mở tỷ số trong lần đá lệch trái. Ảnh: AS Mbappe chiếm vị trí quen thuộc của Vinicius Junior trong những năm qua, đẩy cầu thủ người Brazil tiến gần hơn vào khu vực cấm địa đối thủ. Sự cấp thiết phải tìm kiếm phiên bản tốt nhất của ngôi sao người Pháp đưa Carlo Ancelotti đến với quyết định này. Chính Mbappe là người ghi bàn mở tỷ số ở cuối hiệp 1, từ đường chuyền của Vinicius, trong chiến thắng 3-0 của Real Madrid. Valverde và Jude Bellingham ghi 2 bàn còn lại. “Đó là một trận đấu hay, tôi đã khởi đầu tốt, tôi bắt đầu bắt nhịp”, Mbappe lên tiếng khi giành 3 điểm cùng đội nhà. Cựu cầu thủ PSG nói về việc giành vị trí quen thuộc của Vinicius: “Tôi thi đấu ở một vị trí khác so với những trận đấu trước. Mbappe duy trì tình bạn tốt với Vinicius. Ảnh: AS Tôi có thể làm nhiệm vụ ở mọi vị trí, trận tới tôi vẫn có thể sẽ thi đấu với vai trò hoàn toàn khác. Tôi luôn sẵn sàng. Đó là câu chuyện về sự nghiệp của tôi, hoạt động ở cánh phải, trung tâm, cánh trái... Tôi muốn chơi tốt và ghi nhiều bàn thắng”. Mbappe cũng giải thích tình bạn giữa anh với Vinicius: “Chà, tôi có mối quan hệ rất tốt với Vini. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, giống như mọi người. Những người giỏi nhất đang ở đây. Chúng tôi sẵn sàng giành chiến thắng trong nhiều trận đấu và giành danh hiệu”.