Mazda3 sau 4 năm sử dụng rớt giá còn khoảng 500 triệu, hút khách mua xe cũ

Mazda3 Luxury 2020 sau 4 năm rớt giá còn khoảng 500 triệu, thu hút khách nhờ thiết kế đẹp, trang bị tiện nghi, phù hợp với người mua xe cũ tìm kiếm sự sang trọng, giá hợp lý. Mazda3, mẫu sedan phân khúc C, đã quen thuộc với người Việt từ nhiều năm qua. Vào tháng 3/2020, THACO giới thiệu Mazda3 thế hệ mới với thiết kế hiện đại, góc cạnh, thu hút những khách hàng yêu thích thẩm mỹ. Mazda3 2020 ra mắt với hai kiểu dáng hatchback và sedan, trong đó bản sedan có 4 phiên bản: Deluxe, Luxury, Premium và Signature, với giá từ 719-869 triệu đồng. Phiên bản Mazda3 Luxury có giá niêm yết 769 triệu đồng, lăn bánh khoảng 870 triệu đồng, được ưa chuộng nhờ mức giá hợp lý và nhiều tiện nghi. Ngoại hình Mazda3 Luxury thế hệ mới. Ảnh: Cường Đào Sau 4 năm, Mazda3 Luxury 2020 hiện có giá khoảng 500 triệu đồng trên thị trường xe cũ, giảm khoảng 370 triệu đồng so với ban đầu. So với giá mua mới hiện tại, mẫu xe cũ này tiết kiệm khoảng 200 triệu đồng. Anh Tấn Huy, nhân viên kinh doanh xe cũ tại quận Tân Bình, cho biết: “Mazda3 Luxury 2020 trước có giá cao, nhưng hiện đã hợp lý hơn nên rất hút khách. Xe về là có người hỏi mua ngay". Thiết kế đẹp, khó lỗi thời nhưng không gian chật Mazda3 có thiết kế hài hòa theo phong cách KODO tối giản, giúp xe phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Tuy nhiên, phiên bản Luxury chỉ được trang bị mâm 16 inch, tạo cảm giác chưa cân đối với tổng thể xe. Dù không phải bản cao cấp nhất nhưng Mazda3 Luxury vẫn có nhiều trang bị. Ảnh: Cường Đào Điểm thu hút của Mazda3 bản Luxury nằm ở các trang bị hiện đại. Dù không phải bản cao cấp nhất, xe vẫn có đèn trước/sau LED, cảm biến tự động bật/tắt đèn và gạt mưa, tự cân bằng góc chiếu sáng. Tuy vậy, xe chỉ có đèn định vị Halogen và thiếu tính năng mở rộng góc chiếu khi đánh lái. Nội thất của Mazda3 mang phong cách tối giản, sang trọng. So với bản thấp nhất, Mazda3 Luxury vượt trội hơn với ghế bọc da, điều hòa 2 vùng tự động, ghế lái chỉnh điện và nhớ vị trí, cửa gió hàng ghế sau và lẫy chuyển số,... Không gian nội thất sang trọng, tinh tế của Mazda3. Ảnh: Cường Đào Tuy nhiên, không gian hàng ghế sau của Mazda3 khá chật, đặc biệt không thoải mái với người cao từ 1m75 trở lên. Thiết kế thể thao với mui xe kéo dài về phía cốp cũng làm khoảng trống trên đầu người ngồi hàng ghế sau bị hạn chế. Khả năng vận hành chưa ấn tượng Mazda3 Luxury được trang bị động cơ xăng, dung tích 1.5L với công suất 110 mã lực và mô-men xoắn cực đại 146Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu trước. Mẫu xe Động cơ (L) Dung tích Công suất (Mã lực) Mô-men xoắn (Nm) Mazda3 1.5 Luxury Xăng I4 1.5 110 146 Honda Civic G Xăng tăng áp I4 1.5L 176 240 KIA K3 1.6 Luxury Xăng I4 3.6L 125 155 So với các đối thủ trong phân khúc, Mazda3 không phải là mẫu xe mạnh nhất, khi công suất thấp hơn Honda Civic (kém 66 mã lực và 94Nm) và cũng yếu hơn KIA K3 (kém 15 mã lực và 9Nm). Mazda3 vẫn được đánh giá cao về khả năng vận hành mượt mà. Ảnh: Cường Đào Dù thông số động cơ không vượt trội, Mazda3 vẫn được đánh giá cao về khả năng vận hành mượt mà và cảm giác lái ổn định, thích hợp cho những ai ưu tiên sự thoải mái khi di chuyển trong đô thị và đường dài. Công nghệ an toàn vừa đủ Mazda3 Luxury được trang bị những tính năng an toàn cơ bản như chống bó cứng phanh, phân bổ lực phanh điện tử, phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Mazda3 Luxury chưa có công nghệ ADAS. Ảnh: Cường Đào Tuy nhiên, các tính năng an toàn nâng cao như hệ thống hỗ trợ lái ADAS chưa được tích hợp trên phiên bản này, có thể là một điểm trừ đối với những khách hàng tìm kiếm các công nghệ an toàn tiên tiến hơn. Với thiết kế đẹp mắt, khó lỗi thời, cùng các trang bị tiện nghi vừa đủ, mẫu xe này phù hợp với những khách hàng trẻ tuổi, mới lập gia đình, muốn sở hữu một chiếc sedan sang trọng nhưng vẫn có giá phải chăng. Dù không mạnh mẽ như một số đối thủ, Mazda3 Luxury vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc xe cũ nhờ khả năng vận hành ổn định và mức giá hợp lý.