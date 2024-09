Mazda CX-5 thống trị phân khúc SUV hạng C, bỏ xa đối thủ Ford Territory

Mazda CX-5 luôn thể hiện sự ổn định ấn tượng về doanh số tại thị trường Việt Nam. Trong tháng 8/2024, mẫu xe này không chỉ giữ vị trí thứ 3 trong Top 10 xe bán chạy nhất, mà cái tên nhà Mazda còn dẫn đầu trong phân khúc SUV hạng C, vượt xa đối thủ Ford Territory. Trong phân khúc SUV cỡ C, Mazda CX-5 luôn luôn là mẫu xe có doanh số ấn tượng nhất từ trước tới nay. Trong khi hầu hết các mẫu SUV khác đều có mức tăng trưởng nhẹ, Honda CR-V lại bị giảm doanh số. Dẫn đầu với mức tăng trưởng vượt trội chính là "vua phân khúc" Mazda CX-5, khi bán ra 1.070 xe, tăng nhẹ 2,49% so với tháng 7/2024 trước đó. Thành tích này giúp Mazda CX-5 tiếp tục giữ vững ngôi vương với tổng cộng 7.384 xe được bán ra sau khi cộng đồn 8 tháng năm 2024. Không chỉ đứng đầu phân khúc, Mazda CX-5 còn lọt vào danh sách Top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 8/2024, chỉ đứng sau Ford Ranger với 204 xe và Mitsubishi Xforce. Hiện tại, Mazda CX-5 ở có 7 phiên bản, với giá bán từ 749 - 959 triệu đồng, là một trong những mẫu SUV cỡ C có giá thành hấp dẫn nhất. Điều này giúp Mazda CX-5 trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm một chiếc SUV gầm cao với thiết kế đẹp mắt và tiện nghi vượt trội. Ford Territory tiếp tục giữ vị trí thứ hai với 576 xe bán ra, giảm 21,85% so với tháng 7 trước đó. Tính trong 8 tháng năm 2024, Ford Territory đã bán được 4.262 xe, trở thành mẫu SUV cỡ C bán chạy thứ hai tại Việt Nam. Mẫu xe này nổi bật nhờ thiết kế bề thế, nội thất rộng rãi, và trang bị hiện đại. Xe sử dụng động cơ EcoBoost 1.5L tăng áp, sản sinh 160 mã lực, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. So với Mazda CX-5, mẫu SUV của Ford gần như không có khả năng bắt kịp đối thủ về doanh số. Chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2024, trong khi khoảng cách giữa hai dòng xe đã lên tới 3.122 chiếc. Với tình hình hiện tại, nhiều khả năng Ford Territory sẽ cán đích ở vị trí thứ hai sau khi kết thúc năm và tổng số xe bán ra dự đoán khó vượt qua con số 10.000. xe. Hyundai Santa Fe thế hệ cũ Hyundai Santa Fe đã ghi tên mình vào Top 5 mẫu SUV bán chạy nhất tại Việt Nam trong tháng 8/2024 với 511 xe. So với tháng 7/2024, doanh số của mẫu xe 7 chỗ này không có sự thay đổi, duy trì ổn định. Tính tổng doanh số từ đầu năm đến hết tháng 8/2024, Hyundai Santa Fe đã bán được 3.141 xe, chỉ tăng nhẹ 2,15% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, trong tháng 7/2024, mẫu SUV này không lọt vào Top 5, nhưng đến tháng 8, Santa Fe đã vươn lên giành vị trí trong danh sách. Việc Santa Fe trở lại mạnh mẽ trong tháng 8 phần lớn nhờ vào chiến lược "xả kho" từ tháng 4 của Hyundai, với mức giảm giá từ 50-100 triệu đồng tùy phiên bản. Động thái này nhằm giải quyết hàng tồn kho, trong bối cảnh thị trường đầu năm 2024 đầy khó khăn và chuẩn bị cho sự ra mắt của thế hệ Santa Fe mới. Hyundai Santa Fe thế hệ mới vừa ra mắt ngày 18/9 Tháng 8/2024 cũng đánh dấu thời điểm cuối cùng ghi nhận doanh số của phiên bản Santa Fe model cũ, khi TC Group và Hyundai Motor đã chính thức trình làng mẫu mới vào ngày 18/9. Dự báo, doanh số của Santa Fe sẽ tăng mạnh nhờ sự yêu thích của người tiêu dùng Việt đối với dòng xe này, đặc biệt khi phiên bản mới sở hữu thiết kế ấn tượng, mạnh mẽ, cùng hàng loạt công nghệ hiện đại. Với động cơ và hộp số được nâng cấp, mức giá cạnh tranh, Santa Fe thế hệ mới hứa hẹn sẽ trở lại và tiếp tục nằm trong top dẫn đầu trong phân khúc. Hyundai Tucson Cùng với người anh em Santa Fe, Hyundai Tucson đã ghi tên mình vào Top 5 xe bán chạy nhất trong phân khúc gầm cao hạng C. Tuy nhiên, trong tháng 7/2024, Tucson đạt doanh số 525 xe, nhưng sau khi bước sang tháng 8/2024, con số này chỉ còn 425 xe tương đương giảm 19,05%. Tổng doanh số luỹ kế trong 8 tháng năm 2024 của Tucson đạt 3.034 xe, tăng 50,72% so với cùng kỳ năm 2023. Được biết, thời gian qua các đại lý đã thường xuyên áp dụng mức giảm giá từ 35-45 triệu đồng cho Tucson, tương đương khoảng 50% lệ phí trước bạ, nhằm thúc đẩy tiêu thụ và giảm lượng hàng tồn kho trước khi ra mắt phiên bản nâng cấp mới. Đây chính là yếu tố then chốt giúp doanh số của Tucson tăng trưởng mạnh mẽ và đưa tên mình vào Top 5 xe bán chạy nhất phân khúc, mặc dù khoảng cách so với các đối thủ dẫn đầu không quá đáng kể. Dự đoán, ba tháng cuối năm sẽ chứng kiến sự bứt phá về doanh số của mẫu xe này, vì Tucson vẫn nằm trong danh sách được hưởng giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước. Ngoài ra, các đại lý đang áp dụng mức giảm giá mạnh cho Tucson, lên tới hơn 50 triệu đồng tùy theo từng phiên bản, điều này giúp hãng xả hàng tồn kho và nhanh chóng đưa phiên bản nâng cấp ra thị trường.