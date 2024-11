Mazda CX-5 bị tụt hạng trong danh sách xe SUV tốt nhất vì chậm đổi mới

Trong nhiều năm, Mazda CX-5 đã dẫn đầu nhiều danh sách xếp hạng xe SUV tốt nhất. Nhưng gần 8 năm qua với ít sự thay đổi, người dùng giờ sẽ có thêm các sự lựa chọn khác tốt hơn. Mazda CX-5 là một mẫu xe phù hợp với nhiều nhu cầu của người dùng. Xe có nội thất cao cấp, kiểu dáng thanh lịch, nhiều tính năng tiêu chuẩn và cảm giác lái thoải mái. Tuy nhiên, Mazda CX-5 gần như không có những thay đổi lớn nên đã trở nên tụt hậu so với các đối thủ trên bảng xếp hạng những mẫu xe SUV tốt nhất. Mazda CX-5 chỉ được nâng cấp nhẹ vào năm 2022. Ảnh: Mazda Theo trang Car and Driver, Mazda CX-5 đã tụt hạng từ vị trí thứ nhất xuống vị trí thứ 4. Honda CR-V hiện đang đứng đầu danh sách xe SUV tốt nhất và mẫu xe mới Mazda CX-50 hiện đại hơn đứng thứ 2. Trang Edmunds cũng xếp hạng Mazda CX-5 ở vị trí thứ 3, cũng đứng sau Honda CR-V và Mazda CX-50. Còn trang KBB đã hạ Mazda CX-5 xuống vị trí thứ 6. Kể từ năm 2017, Mazda CX-5 chưa được hãng xe Nhật Bản tiến hành nâng cấp lớn. Thực tế, mẫu xe này chỉ có một vài thay đổi nhỏ về công nghệ và trang bị tính năng. Trong khi, Honda CR-V đã bước sang thế hệ mới từ 2022, còn Mazda CX-50 là một mẫu xe hoàn toàn mới. Mặc dù Mazda CX-5 có những trang bị hiện đại như camera 360, đèn pha thích ứng, màn hình HUD, sạc không dây nhưng mẫu xe này vẫn chưa có màn hình cảm ứng và phải dựa vào hệ thống núm xoay để điều khiển hệ thống thông tin giải trí. Tính năng Apple CarPlay không dây không phải là tiêu chuẩn mà chỉ giới hạn trên các phiên bản cao cấp hơn. Nội thất của Mazda CX-5 2024 rất khó để nhận ra những thay đổi. Ảnh: USNews Một lý do khác khiến Mazda CX-5 tụt hạng là vì các đối thủ khác hiện tại đều đã có hệ thống truyền động hybrid như Toyota RAV4 Hybrid, Mazda CX-50 Hybrid, Honda CR-V Hybrid, Hyundai Tucson Hybrid,... Nissan Rogue và Subaru Forester hiện cũng đang chuyển sang dòng xe hybrid. Vì thế, có tin đồn cho rằng hãng ô tô Nhật Bản có thể được giới thiệu thế hệ mới của Mazda CX-5 vào năm 2026 với những cải tiến về công nghệ và hệ dẫn động hybrid để bắt kịp các đối thủ, cũng như cải thiện lại vị thế đã từng có. Theo Motorbiscuit