Máy tính hơn 15 triệu đồng cũng chạy được AI

Với những con chip vừa được giới thiệu tại CES 2025, máy tính giá từ 600 USD (hơn 15 triệu đồng) đã có thể chạy phần mềm AI mới nhất. Chip mới giúp máy tính 600 USD chạy AI Qualcomm Snapdragon X Platform – bao gồm một bộ xử lý trung tâm Oryon 8 nhân, một thành phần đồ họa và chip AI chuyên dụng – sẽ chạy phần mềm Microsoft Copilot+. Các nhà sản xuất máy tính Dell, Lenovo sẽ bán laptop dựa trên chip mới của Qualcomm từ đầu năm 2025. Chip Qualcomm Snapdragon X Elite. Ảnh: Bloomberg CEO Qualcomm Cristiano Amon đang đẩy mạnh thị trường PC nhằm giảm lệ thuộc vào chip smartphone, nơi hãng đang nắm thị phần thống trị trên phân khúc cao cấp. Dù nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các hãng máy tính và Microsoft, thị phần chip PC của Qualcomm vẫn còn khiêm tốn. Theo Qualcomm, máy tính dùng chip mới sẽ cải thiện thời lượng sử dụng so với đối thủ do chúng luôn được thiết kế cho những thiết bị cỡ nhỏ, chạy pin. Intel ra chip mới cải thiện tuổi thọ pin laptop Intel – đối thủ của Qualcomm – cũng trình làng loạt chip mới giúp tăng tuổi thọ pin trên laptop. Công ty cho biết những máy tính dùng bộ xử lý Core Ultra mới nhất sẽ bắt đầu bán từ tháng này. Intel là nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới trong hàng thập kỷ nhờ sự thống trị trên thị trường bộ xử lý máy tính. Tuy nhiên, do đi sau về công nghệ và chậm giới thiệu sản phẩm mới, công ty đã “mở toang” cánh cửa để các đối thủ lâu năm thâm nhập. Tháng trước, CEO Gel Patsinger xin từ chức. Chip mới hướng đến máy tính doanh nghiệp và thiết bị cao cấp, cải thiện hai yếu tố quan trọng: thời lượng pin và khả năng chạy chức năng AI. Chẳng hạn, laptop HP dùng một trong những bộ xử lý mới có thể chạy phần mềm Microsoft Teams trong 10,5 tiếng. Intel khẳng định các con chip mới sẽ cho ra kết quả nhanh hơn đối thủ khi chạy các ứng dụng sử dụng AI tạo sinh. Chip dựa trên thiết kế Arrow Lake và Lunar Lake sẽ ra mắt trong năm nay, bắt đầu từ máy tính doanh nghiệp, sau đó mở rộng ra laptop mỏng, nhẹ, notebook hiệu suất cao và PC. Dell “khai tử” dòng XPS Cơ cấu sản phẩm mới của Dell. Ảnh: Dell Tại CES 2025, Dell thông báo khai tử dòng laptop XPS, Inspiron, Latitude, Precision và Optiplex, thay bằng ba dòng sản phẩm chính: Dell, Dell Pro, Dell Pro Max với ba cấp độ máy tính: Base, Plus, Premium. Chẳng hạn, Dell Pro 13 Premium và Dell 14 Pro Premium sẽ thay thế Dell Latitude. Dòng XPS sẽ được thay bằng các mẫu Dell Premium mới. Việc thay đổi thương hiệu không diễn ra ngay lập tức mà theo lộ trình. Các sản phẩm mang thương hiệu XPS, Precision… vẫn tiếp tục lên kệ, nhưng một khi bị dừng sản xuất, chúng sẽ được thay thế bằng Plus, Premium, Pro và Pro Max. (Tổng hợp)