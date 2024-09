Máy nhắn tin của Hezbollah phát nổ: 9 người chết, 2.800 người bị thương

Con số bị thương và thiệt mạng trong vụ máy nhắn tin của nhóm Hezbollah nổ hàng loạt trên khắp Li Băng không ngừng tăng lên. Thương vong trong vụ việc tăng lên nhanh chóng (Ảnh: Reuters). Theo các quan chức Li Băng và Hezbollah, ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 2.800 người bị thương sau khi thiết bị nhắn tin của Hezbollah phát nổ đồng loạt trong 1 giờ hôm 17/9. Trong số những người thiệt mạng có một bé gái 10 tuổi ở làng Saraain phía đông và 2 thành viên Hezbollah, theo trang tin Al-Ahed News thuộc sở hữu của Hezbollah. Hezbollah cho biết trong một tuyên bố: "Những vụ nổ này, vẫn chưa rõ nguyên nhân, đã dẫn đến cái chết của một bé gái và 2 thành viên, đồng thời khiến một số lượng lớn người bị thương với nhiều vết thương khác nhau". Theo Bộ Y tế Công cộng Li Băng, khoảng 200 người trong số đó bị thương nghiêm trọng, nghĩa là họ cần phải phẫu thuật. Các quan chức cho biết hầu hết các vết thương là ở mặt, tay hoặc bụng. Theo đài truyền hình nhà nước Iran, Đại sứ Iran tại Li Băng Mojtaba Amani, người được cho cũng sở hữu một trong những máy nhắn tin, đã bị thương do vụ nổ. Ông Amani cho biết trong một cuộc điện thoại sau vụ việc rằng ông "cảm thấy khỏe và hoàn toàn tỉnh táo", theo truyền thông Iran. Hezbollah cho biết họ đang tiến hành "cuộc điều tra an ninh và khoa học để xác định nguyên nhân dẫn đến những vụ nổ đồng loạt. Bộ Y tế Công cộng Li Băng đề nghị tất cả các bệnh viện ở các khu vực khác nhau phải cảnh giác tối đa và nâng cao mức độ sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu nhanh chóng về các dịch vụ y tế khẩn cấp. Đơn vị này cũng đề nghị tất cả người dân sở hữu máy nhắn tin hãy vứt chúng đi ngay lập tức. Hội Chữ thập đỏ Li Băng cho biết họ đã triển khai "hơn 30 xe cứu thương" để giúp điều trị và sơ tán "những người bị thương do nhiều vụ nổ ở miền Nam, Bekaa và các vùng ngoại ô phía nam Beirut". Bộ Y tế Công cộng Li Băng cho biết khoảng 100 bệnh viện đã tiếp nhận những người bị thương.