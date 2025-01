Máy bay lao vào kho thương mại ở Mỹ, hơn 20 người thương vong

Theo New York Times, chiếc máy bay cánh quạt đã đâm vào một nhà kho thương mại gần sân bay thành phố Fullerton (Mỹ) gây ra hỏa hoạn và khiến nhiều người thương vong. Theo truyền thông địa phương, vụ tai nạn máy bay xảy ra vào lúc 2 giờ 09 phút chiều ngày 2/1 (giờ địa phương), cách sân bay thành phố Fullerton (bang California) khoảng 800m. Các báo cáo ban đầu cho biết ít nhất 2 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương trong sự cố này. Theo phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Fullerton, các nạn nhân bị thương với nhiều cấp độ khác nhau. Trong đó có 10 người được đưa đến bệnh viện để theo dõi. Lực lượng chức năng đã phải thành lập một khu vực phân loại gần đó để điều trị cho những người bị thương. Một lỗ hổng bốc khói được nhìn thấy trong nhà kho gần sân bay thành phố Fullerton sau vụ tai nạn ngày 2/1. (Ảnh: NBC4 Los Angeles – KNBC) Cảnh sát Fullerton cũng tiến hành sơ tán hơn 100 người bên trong kho hàng. Cảnh sát kêu gọi người dân và phương tiện tránh khu vực này vì một số con đường gần hiện trường vụ tai nạn tạm thời bị đóng cửa. Video chia sẻ trên mạng xã hội sau vụ tai nạn cho thấy một luồng khói đen lớn bốc lên từ một lỗ hổng lớn trên mái tòa nhà, xe cứu hỏa đang lao nhanh về hiện trường và lính cứu hỏa đang đánh giá tình hình từ một mái nhà gần đó. Còn một cảnh quay khác từ trên cao cho thấy dường như chiếc máy bay cánh quạt đã đâm xuyên qua mái nhà của kho hàng và dẫn đến hỏa hoạn sau đó. Cục Hàng không Liên bang Mỹ bước đầu xác định chiếc máy bay trong vụ tai nạn là Van's Aircraft RV-10 - dòng máy bay cá nhân bốn chỗ ngồi khá phổ biến ở Mỹ. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ hiện đang điều tra vụ nguyên nhân dẫn đến sự cố này. Trà Khánh(Nguồn: The New York Times)