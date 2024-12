Máy bay huấn luyện "nhảy cóc" khi hạ cánh tại Rạch Giá

Cú hạ cánh "thô" khiến máy bay bị nhảy cóc, gãy gập càng mũi và quẹt cánh quạt xuống đường băng. Trong Báo cáo an toàn hàng không tháng 12, Cục Hàng không Việt Nam ghi nhận một sự cố trong quá trình huấn luyện học viên phi công tại sân bay Rạch Giá (Kiên Giang). Cụ thể, ngày 25/11, Trường phi công Bay Việt tại Rạch Giá tổ chức cho một học viên thực hành bài bay đơn lần đầu tiên (bay một mình, không kèm giảng viên) trên chiếc máy bay Tecnam P2008JC số đăng ký VN-C918. Chiếc Tecnam số hiệu VN-C918 của Trường đào tạo phi công Bay Việt (Ảnh: Bayviet.com.vn). Sau khi thực hiện bài bay vòng kín tại sân, học viên đưa máy bay hạ cánh thì gặp sự cố. Máy bay bị hạ cánh "thô", dẫn đến hiện tượng nhảy cóc (bounced landing). Sau đó, bánh mũi và hai bánh càng chính va chạm đồng thời xuống bề mặt đường băng, khiến bánh mũi bị gãy gập và hai đầu cánh quạt sứt mẻ. Sau khi máy bay dừng lại trên đường băng, học viên phi công đã tắt động cơ và tự ra khỏi buồng lái, không bị ảnh hưởng về sức khỏe. Cục Hàng không đã lập Tổ điều tra để xác minh nguyên nhân sự cố. Đánh giá sơ bộ, Cục xếp vụ việc này là sự cố mức C (Sự cố uy hiếp an toàn cao, gây hư hỏng máy bay, uy hiếp an toàn cho người lái). Đây cũng là sự cố hàng không nghiêm trọng nhất trong tháng 12. Ngoài ra, Cục Hàng không cũng ghi nhận 10 sự cố mức D (nguy cơ uy hiếp an toàn), tăng 4 sự cố so với cùng kỳ 2023. Trong đó, 7 sự cố do hỏng hóc kỹ thuật máy bay, 1 sự cố do con người (nhân viên mặt đất), 1 sự cố do chim va đập, 1 sự cố do vật thể bay không người lái. Vào ngày 12/1/2022, một sự cố tương tự liên quan đến máy bay huấn luyện cũng xảy ra tại sân bay Chu Lai (Quảng Nam). Khi đó, một học viên của Trường hàng không New Zealand thực hiện chuyến bay đơn trên máy bay Diamond DA20-C1, số hiệu VN-C869. Quá trình hạ cánh, học viên cũng để xảy ra hiện tượng "nhảy cóc". Thao tác xử lý không khéo sau đó đã khiến máy bay lao khỏi đường băng, hư hỏng nặng.