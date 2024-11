Máy bay đến Pleiku gặp sự cố khi hủy hạ cánh

Cục Hàng không đã ghi nhận sự cố mức B với chuyến bay từ Nội Bài đi Pleiku. Máy bay phải hủy hạ cánh và tiếp tục gặp trục trặc khi bay lại. Trong báo cáo an toàn tháng 11, Cục Hàng không Việt Nam ghi nhận một sự cố nghiêm trọng trên chuyến bay VJ425 từ Hà Nội đi Pleiku (Gia Lai) vào ngày 19/10. Cụ thể, trong quá trình tiếp cận hạ cánh, máy bay có xu hướng ngóc đầu lên cao. Lái chính đã giành quyền điều khiển và thực hiện bay lại (go around) ở độ cao 12 m với chế độ ga lớn. Minh họa tình huống máy bay hủy hạ cánh và bay lại (go around) (Ảnh: Aviation Academy). Tuy nhiên, khi bay lại, trên máy bay xuất hiện các cảnh báo vượt quá tốc độ giới hạn (overspeed) và cảnh báo của hệ thống chống va chạm với mặt đất (GPWS). Chia sẻ với phóng viên, một phi công có kinh nghiệm cho biết khi tiếp cận hạ cánh, phi công có thể thao tác lỗi dẫn tới việc đầu máy bay ngóc quá cao, có nguy cơ "quẹt đuôi" xuống đường băng và vô vàn nguy cơ khác. Để sửa lỗi, giải pháp thường thấy là hủy hạ cánh, ngóc đầu bay lên (go around) và tiếp cận hạ cánh lại. Go around là thao tác bình thường để đảm bảo an toàn, có thể thực hiện khi máy bay còn cách đường băng vài mét hoặc thậm chí đã chạm đường băng. "Tuy nhiên, quá trình thốc ga để bay lên sẽ tăng áp lực công việc cho phi công. Nếu kiểm soát không tốt có thể dẫn tới lỗi quá tốc độ (overspeed). Đây là những vấn đề khiến một tình huống go around bình thường trở thành sự cố nghiêm trọng", vị phi công chia sẻ. Cục Hàng không đã thành lập tổ điều tra để xác minh nguyên nhân sự cố trên. Trước mắt, Cục xác định đây là sự cố mức B (sự cố nghiêm trọng). Cũng trong tháng 11, Cục Hàng không không ghi nhận sự cố mức C; có 7 sự cố mức D, tăng 2 sự cố so với tháng 10. Trong đó, 4 sự cố do hỏng hóc kỹ thuật máy bay, 1 sự cố do con người (nhân viên kỹ thuật), 1 sự cố do chim va đập, 1 sự cố do nguyên nhân khác, 1 sự cố đang trong quá trình điều tra.