Máy bay dân sự bị tên lửa bắn rơi ở Sudan, không ai sống sót

Một máy bay chở hàng IL-76 của Ai Cập bị bắn rơi khi đi qua vùng xung đột ở tây Sudan, khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng. TASS dẫn tuyên bố của chỉ huy Lực lượng Phản ứng Nhanh Sudan (RSF) cho biết, lực lượng này đã bắn hạ một máy bay chở hàng IL-76 của Ai Cập bằng tên lửa vác vai sáng sớm ngày 21/10. Máy bay rơi sudan. Cũng theo tuyên bố của RSF, chiếc máy bay trên bị bắn nhầm do bị nghi là máy bay quân sự. Khi gặp nạn, IL-76 được cho là chở theo các công dân Nga. Vụ việc xảy ra tại vùng Darfur, tây Sudan. Báo cáo ban đầu cho biết không có người sống sót và phần lớn máy bay đã bị thiêu rụi sau khi rơi xuống. Các bức ảnh và video được đăng trên mạng xã hội từ hiện trường cho thấy mảnh vỡ dường như là của một máy bay vận tải IL-76 và một hộ chiếu Nga. Một bài đăng khác của trang tin Tổ chức giám sát xung đột Sudan cho thấy thẻ nhân viên của Tập đoàn Vận tải Hàng không FZE, có trụ sở tại UAE, được cấp cho một người có tên Nga là Viktor Granov. Trong khi đó, lãnh đạo RSF Mohamed Hamdan Dagalo, lên tiếng cáo buộc Ai Cập đã can thiệp vào cuộc xung đột ở tây Sudan khi cho phép các máy bay chở hàng dân sự đến khu vực này. Trước đó, Đại sứ quán Nga tại Sudan cho biết họ đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay có khả năng chở công dân Nga. Theo đại sứ quán, "quá trình điều tra trở nên phức tạp vì địa điểm xảy ra vụ tai nạn nằm ở Darfur, khu vực đang diễn ra giao tranh". Xung đột giữa Hội đồng Chủ quyền Sudan và RSF nổ ra từ năm 2023. RSF đã hủy bỏ các cuộc đàm phán hòa bình vào đầu tháng này và thề sẽ chiến đấu đến cùng. Khu vực chiếc IL-76 bị bắn rơi đang xảy ra giao tranh dữ dội giữa Hội đồng Chủ quyền Sudan và RSF kể từ năm 2023. (Ảnh đồ họa: AP) Lãnh đạo RSF, Mohammed Hamdan Dagalo, trước đây đã cáo buộc Ai Cập ném bom lực lượng của ông để hỗ trợ Hội đồng Chủ quyền Sudan. Trong khi đó, Hội đồng Chủ quyền Sudan cáo buộc UAE buôn lậu vũ khí cho RSF, điều mà UAE đã phủ nhận. Một tổ chức phi chính phủ do Mỹ tài trợ cho hay, các máy bay vận tải IL-76 có trụ sở tại UAE đã mang vũ khí đến Amjarass ở nước láng giềng Chad, từ đó chúng được giao cho RSF. Tuy nhiên, UAE đã phủ nhận thông tin này và cho biết các chuyến bay đến Amjarass chở theo đồ tiếp tế đến một bệnh viện dã chiến, được thành lập để điều trị cho nhiều người tị nạn Sudan. Trà Khánh(Nguồn: TASS)