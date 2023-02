Máy bay chở khách của Mỹ suýt lao xuống biển chỉ sau hơn 1 phút cất cánh

Phát ngôn viên hãng United Airlines đã xác nhận thông tin về sự cố, và cho biết một bản báo cáo an toàn nội bộ đã được thực hiện ngay sau khi máy bay hạ cánh.

Còn theo ấn phẩm hàng không The Air Current, cũng trong ngày 18/12/2022, 25 người đã bị thương khi có mặt trên chuyến bay của hãng Hawaiian Airlines khởi hành từ Phoenix tới Honolulu. Nguyên nhân là do máy bay gặp nhiễu động mạnh do khu vực có bão gây mưa lớn.