Máy bay chở hàng rơi ở Lithuania, Đức nghi có phá hoại

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock không loại trừ khả năng máy bay chở hàng DHL rơi ở Lithuania ngày 25-11 là âm mưu phá hoại trong “thời điểm bất ổn”. Các hãng truyền thông đưa tin rạng sáng 25-11, chiếc Boeing 737-400 chở hàng lao xuống sát nhà dân gần sân bay quốc tế Vilnius ở Lithuania. Máy bay lao xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh và trượt hơn 100 m trước khi đâm vào ngôi nhà. Người trên mặt đất an toàn, nhưng một thành viên phi hành đoàn quốc tịch Tây Ban Nha thiệt mạng và 3 người bị thương. Máy bay thuộc sở hữu của hãng vận tải có trụ sở tại Tây Ban Nha Swiftair, khai thác thay mặt cho tập đoàn vận tải quốc tế DHL. Máy bay khởi hành từ TP Leipzig - Đức trước khi bị rơi gần sân bay Vilnius. Bình luận về vụ máy bay chở hàng rơi ở Lithuania, Bộ trưởng Annalena Baerbock nói với báo giới: "Bây giờ chúng ta phải nghiêm túc đặt câu hỏi liệu đây là một vụ tai nạn hay là một âm mưu phá hoại khác". Theo tờ The Guardian, bà Baerbock ám chỉ đến sự cố đứt cáp gần đây ở biển Baltic, làm dấy lên những đồn đoán về hành vi phá hoại. Bà Baerbock nói thêm: "Đức đang hợp tác rất chặt chẽ với giới chức Lithuania để giải quyết vấn đề này". Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết vẫn chưa có phát hiện nào cho thấy có chất nổ trên máy bay. Máy bay chở hàng của DHL rơi khi hạ cánh xuống sân bay Vilnius của Lithuania. Ảnh: The Guardian Tuy nhiên, giới chức Lithuania thông báo không có dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ tấn công hay phá hoại. Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Laurynas Kasčiūnas nói phóng viên: "Cho đến nay, không có dấu hiệu hay bằng chứng nào cho thấy đây là hành động phá hoại hay khủng bố". Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania cho biết cuộc điều tra để xác định nguyên nhân có thể mất khoảng 1 tuần. Tổng giám đốc Cục An ninh Nhà nước Lithuania Darius Jauniškis cũng cho biết: "Chúng tôi không bác bỏ giả thuyết một vụ tấn công khủng bố. Thế nhưng hiện tại, chúng tôi không thể đưa ra kết luận vì chưa có thông tin nào như vậy". Theo Tổng ủy viên cảnh sát Lithuania Arūnas Paulauskas, các nhà điều tra đang xem xét các nguyên nhân có thể xảy ra, bao gồm lỗi kỹ thuật và lỗi của con người. Trong khi đó, Đức tuyên bố sẽ tiến hành cuộc điều tra độc lập và "liên hệ chặt chẽ với các tổ chức liên quan trong và ngoài nước để tìm hiểu tận gốc tình hình nhanh nhất có thể", một nguồn tin an ninh nói với tờ báo Die Zeit. Hồi đầu năm nay, Đức điều tra một số vụ cháy do các thiết bị gây cháy giấu bên trong các bưu kiện tại các kho hàng của DHL. Đầu tháng này, Lithuania thực hiện nhiều vụ bắt giữ khi điều tra hình sự về vụ việc gửi các thiết bị gây cháy trên các máy bay đến phương Tây. Theo phương tiện truyền thông Ba Lan và Lithuania, các thiết bị như máy mát-xa điện có chất dễ cháy đã được gửi từ Lithuania đến Anh vào tháng 7. Đây có thể là nguyên nhân gây ra vụ cháy xe tải bên ngoài Warsaw – Ba Lan.